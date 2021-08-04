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【Staycation】瑞吉酒店夏日雙人住宿套餐每晚$2,688起　享用管家服務+自選4種禮遇打造個人化度假之旅

休閒消費 20:23 2021/08/04

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瑞吉酒店夏日雙人住宿套餐每晚2,688起。（圖片由酒店提供）

今年暑假雖然未能出國旅行，不過在香港都有很多好去處！香港瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong)推出全新「瑞吉創『夏』時光」套餐，賓客可以自選心水行程，打造一個個人化的度假節目。

點擊大圖了解房間詳情：

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自選4項禮遇

「瑞吉創『夏』時光」套餐每晚房價港幣2,688起（另附服務費），最少入住兩晚，套餐包括一系列禮遇，賓客可按自己喜好選擇其中4項。

禮遇包括延遲退房、雙人早餐、港幣500元酒店消費額、香檳乙瓶、瑞吉酒吧訂制瓶裝雞尾酒、米芝蓮一星中菜廳「潤」X.O.醬乙瓶、由「潤」茶藝師精選的茶葉及30分鐘健身訓練等。

酒店精緻裝潢

而時尚精緻的裝潢是酒店一大特色，大家入住時可欣賞當中的心思！酒店裝潢由建築師傅厚民（André Fu）擔綱設計，靈感源自紐約瑞吉酒店的高雅住宿氛圍，以及香港東西匯萃的建築及文化特色。

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享受管家服務

酒店的寬敞客房及套房位置可將維港及香港天際線的美景盡收眼底，賓客更可享用房間內的雅致浴缸，悠然眺望醉人夜景。

入住期間，賓客可親身體驗一流的瑞吉管家服務，專業管家會按照瑞吉酒店傳統全天候照顧賓客需要，提供無微不至的貼心體驗。

美饌天堂

香港瑞吉酒店亦是一眾食家的美饌天堂，有多間獲獎的餐廳選擇，包括法國餐廳、中菜館及酒吧等等，滿足不同人的喜好。

點擊大圖了解餐廳詳情：

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瑞吉香檳刀削儀式

入夜後，大家更可到瑞吉酒吧欣賞瑞吉主人(St. Regis Host)每晚特備的瑞吉香檳刀削儀式(St. Regis Champagne sabrage)，好好放鬆一番。

此外，酒店還有不同的設施和服務，例如瑞吉健身及水療中心設有高科技健身室、20米室外暖水池，以及獨家豪華水療服務，讓人在這趟遠離繁囂之旅中盡情洗滌身心。

「瑞吉創『夏』時光」套餐　每晚房價港幣2,688起（另附服務費）

入住日期：由即日起至2021年8月31日（最少入住兩晚，每項禮遇每日限選一次，所有未享用之禮遇將在退房後失效。）

預訂方法：到官網預訂或致電2138 6988

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責任編輯：王芷瑩

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