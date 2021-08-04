【全職媽媽】兒子小四轉校難適應媽媽辭工陪讀　英文成績由D變A獲派band 1中學

▲ 張太辭工陪伴兒子應考呈分試。

小學升中是學習歷程的重要關卡，不少家長都費盡心思，希望子女入讀心儀中學。現為全職媽媽的張太也不例外，兩年前辭工陪伴兒子Thomas準備呈分試，「有我在旁囝囝的心會安定一點」。Thomas小四時插班入讀基督教宣道會宣基小學（坪石），起初因適應問題成績下滑，後來急起直追，以近乎全科「A」的成績畢業，獲派第一志願觀塘區名校——聖言中學。

▲ 基督教宣道會宣基小學（坪石）迎來首屆畢業生，三名家長分享心聲。（柯雅珺攝）

轉校初時難適應

基督教宣道會宣基小學（坪石）是一所時限小學，於2015年創校，當時為應付觀塘區學額短暫上升而辦學，只營運9個學年，再過3年便要「殺校」。張太指最初為此感驚訝，但與兒子來面試時，感受到社工及老師的關愛，「囝囝對學校的第一印象好好」，自己亦曾在網上討論區看過其他家長對學校的評價，對學校有信心。

Thomas小四從內地來港成為插班生，那時張太仍在內地工作，每半個月返港一次陪伴兒子，其餘時間則拜託香港親戚幫忙照顧。Thomas初小在內地讀寄宿學校國際班，基本上沒接觸過粵語，英文水平一般，張太坦言兒子來港後嘗過苦頭，

初時語言不通，囝囝跟我說他聽不明老師的教學，學業成績下滑，但他努力適應。

張太指，內地與香港的教學模式不同，「內地對初小生的英文要求不高，懂得A、B、C便可以」，來港後Thomas發現英文課程有難度，起初聆聽卷測考只取得D級成績，跟上課程之後成績慢慢改善。在寫筆記方面，Thomas以往慣於抄寫黑板內容，起初難以掌握用「腦圖」形式整理課堂知識，後來才習慣。

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辭工陪伴兒子考呈分試

得知香港小學生升中需要經歷3次呈分試，張太思量過後決定辭去產品質量檢測工作，來港陪伴及照顧兒子。她指，來港純粹想令兒子「心安定一點」，沒有幫助他溫習，學業交由兒子自行處理。

他本身會自主學習，對自己也算有要求，閒時喜愛閱讀，中、英文書也愛看，所以有語文基礎。面對轉校初時成績下滑，他更認真地聽老師教導，不懂時主動發問，結果在五年級第一學期考試拿到優異獎，對他來說很大鼓舞，開心到飛起。

張太指，學校老師非常有愛心及耐性，令Thomas很快融入環境。Thomas初來港時不擅粵語，班主任安排他與背景相近的同學一起坐，先用普通話交流，再慢慢學懂粵語。去年年初，張太帶Thomas回內地過新年，碰上疫情爆發不能回港，以網課形式學習。「在內地打不開教學影片連結，老師好好，整理了文字版教學內容給我，讓兒子自行溫習」。她指老師十分盡責，在疫情期間數次致電學校詢問課程事宜，都即時獲得解答。

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學校是第二個家

她形容老師對待學生如同自己的孩子一樣，給予支持和鼓勵。「老師在2019年發現他在學業上有很大進步，鼓勵他寫文章參與青少年進步獎的評核，過程給予意見及指引他修改，最後獲頒獎項及獎學金」。努力得到回報，Thomas以近乎全科「Ａ」的佳績畢業，在自行分配學位階段獲派第一志願聖言中學。張太指兒子小四時已經以入讀該中學為目標，

他從同學家長口中得知聖言出過DSE狀元，與同學約定一起入讀該校。知道自己成功入讀，感到非常開心。

張太感謝老師三年來用心教導兒子，形容學校是第二個家。她指，師生之間在9月1日有個約會，畢業生將回來相聚，分享第一日上中學的心情。踏上新的學習階段，張太期望兒子能夠妥善管理時間及計劃未來。她笑言樂於繼續做全職媽媽，「起碼做多6年」，陪伴兒子成長。

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記者：胡嘉儀