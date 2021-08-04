【單親媽媽】烈日下手推33磅糕點兜售　瘦弱單親媽自力更生養活2孩

▲ 馬來西亞一名單親媽媽手推33磅糕點兜售，自力更生養活兩孩子。

生活不易！馬來西亞一名2孩單親媽媽不怕辛苦，兜售糕點小食，賺錢自力更生。近日有好心人發現該名媽媽在烈日孭著大背囊、推著沉甸甸的甩轆手推車，前往賣糕點的地方，好心人決定載她一程順風車。

不怕苦賣糕點賺錢

據馬來西亞《中國報》及《東方日報》報道，有名網民在網上發帖，表示日前看到一位名為「賣糕小妹」的女士，當時天氣炎熱、太陽曝曬，她在烈日下吃力地推著載有糕點的手推車，於是停下車問需不需要載她一程。好心人一問之下發現賣糕點女士很辛苦︰

她告訴我們，至少還要走一個半小時才能到她要賣糕的地點。當我們幫她抬她的推車上車的時候，那重量竟然有大約15公斤（約33磅），更慘的是推車輪子斷了一個。

▲ 馬來西亞一名女士推著沉甸甸的甩轆手推車賣糕點。（網上圖片）

2孩單親媽自力更生

網民感到很心酸，有感那麼瘦弱的女生要賣個糕點竟然如此辛苦。此名「賣糕小妹」其實是育有2孩的單親媽媽，她近日會在新山武吉英達商場TF mall 前面的豆漿檔口附近賣糕點，時間是下午1時開始直到售完為止，網民呼籲大眾如經過，可以購買她的住家式手工糕點。

賣糕媽媽之前曾受訪，不願透露真實姓名，只表示大家都叫她「賣糕小妹」，現年38歲，育有兩個小孩，多年來兜售糕點，但記不清賣了多少年，所兜售的糕點是家人手工制作，她負責售賣，賣糕點的收入足夠應付家庭日常開支，慳著用就足夠。

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此外，她長年累月拿沉甸甸的糕點，導致她的腳不太好，舉步為艱一拐一拐，她指賣掉部分糕點，走路就會較輕鬆，大家不用擔心。曾有熱心網友想贈送她鞋子，讓她走路時更舒服，她婉拒好意，表示鞋子沒壞，如鞋壞了，她會自己買，堅持自力更生。

不需要別人給米、給油的幫助。若真的要幫助我，就經常來跟我買糕點吧！

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責任編輯：王明芳