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【封區檢測】港府8時起封區強檢　涉深水埗東廬大樓A座、尖沙咀帝樂文娜公館　

社會 20:06 2021/08/04

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深水埗大埔道140號東廬大樓/（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情再現變數，今(4日)有一名43歲男子初步確診，其近期沒有外遊紀錄，亦沒有接觸外遊人士，他居於深水埗大埔道136-154號東廬大樓，詳情請看：【下一頁】。此外，一名在港女童被列為澳門確診個案的密切接觸者，她本周日起入住尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館，詳情請看：【下一頁】

政府晚上8時起，突襲圍封東廬大樓和帝樂文娜公館進行強制檢測。目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於一宗於澳門確診個案的密切接觸者回港後居於帝樂文娜公館，而該澳門確診個案顯示涉及變種病毒株，經評估後政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告作為預防措施，確保相關區域內的住客沒有受到感染：

政府發言人表示，由於今日發現一宗本地感染源頭不明的初步確診個案，經檢測呈陽性後，儘管該個案較大可能屬復陽個案，經評估後政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告作為預防措施，確保相關區域內的居民沒有受到感染：

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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