【新冠肺炎】政府8月起收緊特定群組免費檢測條件　相關安排維持至8月底

▲ 食物及衞生局宣布（4 日），收緊特定群組免費檢測條件。（資料圖片）

食物及衞生局今日（4日）公布，面對變異病毒株的威脅，並為第5波疫情作準備，政府會繼續要求特定群組的員工盡早接種疫苗，同時加強未完成接種疫苗員工的檢測安排。由於疫苗可為接種者帶來保護，完成接種的員工一般將無須接受定期或較頻繁的檢測。只有在非常例外的情況，例如個別員工因健康原因而暫時不適宜接種疫苗，方可暫緩接種疫苗，但他們須接受更頻密的檢測，而有關檢測必須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。

由八月起，社區檢測中心只會為個別符合資格的特定群組人士（主要為未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士）提供免費2019冠狀病毒病檢測，而免費檢測的條件亦會收緊。相關人士必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身分證明，方可接受免費檢測。合資格人士須於網上預約到社區檢測中心進行免費檢測，未有預約或不符合資格／條件者需自行繳付240元的檢測費用。有關免費檢測安排會維持至八月底。

合資格可以每三天預約一次免費檢測的人士：

檢疫酒店及特定酒店職工（已完成疫苗接種者：每七天一次）

指定檢疫酒店專車的員工（已完成疫苗接種者：每七天一次）

合資格可以每七天預約一次免費檢測的人士：

餐飲業務員工

重開表列處所員工

指定表列處所員工和公眾及私人泳池／泳灘工作人員（未完成疫苗接種者：每14天一次）

機場員工（已完成疫苗接種者：每14天一次）

上水屠房從業員

合資格可以每14天預約一次免費檢測的人士：

建造業工地人員

其他合資格可以預約免費檢測的人士：

本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（在帶團前七天內進行一次檢測；每七天不多於一次免費檢測）

食衞局發言人表示，政府於去年開始安排特定群組透過網上預約於社區檢測中心接受一次免費2019冠狀病毒病檢測，反應正面。鑑於近日香港持續錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高的特性，政府認為有必要延續相關檢測安排，並將機場員工、指定檢疫酒店專車員工和上水屠房從業員涵蓋在內，務求可第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈。

由8月8日起，上水屠房從業員可到社區檢測中心每7天進行`次免費檢測。此外，個別群組須進行更頻密的檢測：由8月9日起，檢疫酒店及特定酒店職工和指定檢疫酒店專車的員工須每2天（未完成疫苗接種）或每7天（已完成疫苗接種）進行1次檢測。B類餐飲業務員工的檢測規定亦會在八月內收緊，未完成疫苗接種的員工將須每7天進行一次檢測。機場員工定期檢測的具體安排則容後公布。

政府定期按最新的疫情風險評估，審視相關特定群組是否須進行定期檢測，以及相關檢測應否由公帑資助。現時，建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測。有關要求由八月五日起亦適用於重開／指定表列處所員工和公眾及私人泳池／泳灘工作人員（未接種第一劑疫苗）以及機場員工（未完成疫苗接種）。換言之，上述群組人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費定期進行檢測。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

發言人說指出，自2019冠狀病毒病疫苗接種計劃於二月底開展，特定群組人士有充裕時間接種疫苗。為特定群組提供免費檢測涉及公共資源的運用，政府必須秉持善用資源的原則，只在非常例外的情況下，方以公帑資助個別符合資格的人士進行核酸檢測。

發言人重申，本港現時認可的兩款疫苗皆安全有效，能為接種者和身邊人提供保護，全球亦已有數以十億人士接種，是防疫的最佳方法。除非有禁忌症，大部分人均適合接種疫苗。現時所有12歲或以上的香港居民均合資格免費接種疫苗，政府呼籲市民好好珍惜香港目前的疫苗供應，盡快接種。

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責任編輯：曾卓鋒