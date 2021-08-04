【新冠疫苗】至今27人離世前14日內曾打針　專家委員會認為均與疫苗無關

▲ 27人離世前14日內曾接種疫苗，專家委員會認為均與疫苗無關（陳永康攝）

本港新冠疫苗接種計劃於2月26日正式展開，至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已評估27宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，並總結18宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為九宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據本地的死亡率數據，在去年2月26日至7月31日期間（註），在30歲或以上的人口當中，有1,552人（即每十萬人有28.5宗）死於缺血性心臟病及有2,592人（即每十萬人有47.6宗）死於心臟病。

此外，根據醫院管理局資料，今年7月5日至8月1日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有78.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有2.6宗，這期間的整體死亡率與過去三年同期數字相若。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。



對於接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件（例如心肌炎），專家委員會已檢視現有的臨床數據和資料以進行因果關係評估，相關結果將在八月六日在政府專題網頁發布的新冠疫苗安全監察報告（截至七月三十一日）公布。

截至7月31日，本港有11,984人感染新冠肺炎，其中212人因感染該病而離世。另外，本港市民合共接種了約566萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約323萬名。同期，衞生署共接獲4 719宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.08%），當中包括27宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0005%）。

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責任編輯：鄧凱文