【回港易】明起除廣東省外暫停回港易 港人從其他內地地區回港須檢疫14天
目前符合條件的香港居民，從內地回港可豁免在港檢疫14天，政府今日（八月四日）公布，因應內地最新疫情發展，自八月五日起，除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃返港而獲豁免檢疫。這是繼今日起把澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單後另一須採取的防疫措施。
根據有關安排，在抵港當天或之前14天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人士，在抵港後將不會獲得豁免檢疫，而必須進行14天家居強制檢疫，另在檢疫期間須在抵港第三天、第七天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用。
政府發言人說︰「上述安排於八月五日凌晨零時起生效，即使在此前已通過『回港易』計劃登記返港的人士，亦不會獲豁免檢疫。政府會向已在『回港易』計劃下登記返港而受影響的市民發出手機短訊，通知他們有關的最新安排。」
目前每天經深圳灣口岸入境香港名額為3,000人，經港珠澳大橋香港口岸入境香港每天名額為2,000人；因應澳門的最新疫情發展，由今日起，澳門將被剔出「回港易」計劃，留澳港人回港需接受14天強制檢疫，詳情請看：【下一頁】。
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責任編輯：鄧凱文