【抗癌鬥士】驚悉患癌陷崩潰義工扶持走出低谷　乳癌康復者義教伸展運動助同路人

▲ 13年前患上乳癌的Candy，從崩潰到積極康復的過程中，幸得義工扶持走出低谷，現在更義教伸展運動幫助同路人。工

乳癌是本港女性最常見的癌症，令人聞之色變。今年51歲的乳癌康復者賴關裕穠（Candy），13年前患上乳癌，頓感晴天霹靂，還感大限將至，幸好獲窩心的義工扶持成功走出人生谷底。病癒後便以自已經歷幫助同路人，除了出書外，疫情下還在網上義教伸展運動，助乳癌患者提升身心靈的健康。

跟Candy約個半小時的訪問中，她手機鈴聲響過不停，原來是WhatsApp群組發出信息，群組成員是一眾義工及病人。她說：「疫情下未必方便作探訪，惟有用WhatsApp互相聯絡，義工們會全力支援病友。」Candy的助人之心，原來在中學已經開始萌芽。

▲ 當年做完治療後，Candy問醫生有甚麼方法可保持身體健康，醫生說均衡飲食、保持心境開朗及適量運動，她認為前兩者不難做到，但運動要花時間及持之以恒，於是她每天行山鍛練身體，這習慣十多年都沒有變。（被訪者提供圖片）

「我十幾歲第一次做義工，當時探訪一個病人，他睡在床上，身體嚴重腫脹，但頭很細、手腳十分纖幼，他望着我們的眼神流露着開心，此情此景至今仍很難忘。」這時，Candy已決心日後要做義務工作，幫助有需要的人。

出來社會工作後，Candy便利用公餘時間做義工。「有一晚寒流襲港，我幫社工向獨居老人分派毛衣，去到一個獨居長者的家，見他衣衫單薄，當他收到毛衣後，便拉着我手不停多謝我，他雙手十分冰冷，當時我心想幸好有毛衣，他不用再捱冷了。」

38歲確診乳癌第三期

Candy於93年結婚，婚後幫助丈夫打理生意，生活美滿。但在38歲之年，卻遇上人生最大的考驗。某夜她沖涼時，摸到胸部有一粒像黃豆的小硬塊，隨即到醫院檢查，抽針後確診乳癌第二期。

她說：「醫生話我知患癌，右邊乳房不可保留，由於消息來得太突然，我腦裏變得一片空白，接著醫生說的每句話我也聽不到，只是在呆坐，當時我丈夫用手推了我一下，話醫生問我有沒有問題，我才清醒起來。」

▲ Candy的丈夫亦同樣善心，捐血已過百次。（被訪者提供圖片）

到了做手術當天，Candy說自己當時才懂得驚。「手術前要簽同意書，我了解手術內容後，像如夢初醒，整個人陷入崩潰狀態，我問護士：『醫生都沒有話100%要切走個乳房，他只是說有機會。』當時我很激動不肯簽，因明白大勢已去，不能再挽救，雖然最後在丈夫勸服下我終於簽同意書，但當時個心像被刀割不停滴血，極度難過。」

可惜醫生在手術後發現，癌細胞已擴散到淋巴及數量甚多，是乳癌第三期，Candy再次崩潰起來。「我一直好天真以為切去了一個乳房便無事了，但醫生話要做8次化療、30次電療，以及要食賀爾蒙藥，全部都是我意料之外，當時真的想放棄治療，甚至覺得我會死去，心情跌進谷底。」

別人經歷改變自己一生

Candy的丈夫一直默默守在太太的身邊，不停想辦法令她振作起來，於是帶她到不同的義工團體聽講座，最終更影響Candy的一生。

「在一個乳癌病人的分享會上，有一位病友同我一樣都是第三期，需要化療及電療，但她年紀卻較我大，說話很有中氣，聲如洪鐘，當時她剛病好並開始返半日工，十分厲害。另一位年老病人年紀比我媽媽還大1歲，在做化療期間去台灣旅行，根本不似一個病人，當時我望住她們，不斷跟自己講：她們都得，無理由我唔得，更即時充滿信心。」她說。

分享會結束後，Candy立即走到門外拉著丈夫講：「今次你老婆唔使死，我覺得別人都得，你老婆都一定得。」

於是她便開始積極做治療，同時更為自己定下承諾。「兩位義工病友帶給我希望，待日後我康復都一定要做義工，以我的經歷去幫助同路人走過逆境。」

▲ 很多病人都覺得Candy充滿正能量，經常問她如何面對人生低谷，於是她在2017年出書《乳癌路上》，希望透過自己的經歷，為乳癌患者打氣。（被訪者提供圖片）

見證同路人變得勇敢

當完成治療後，她便立即投入義務工作，起初做電話支緩小組接聽電話，更遇上不少難忘事。「有一位病友在治療前，不停在網上找大量資訊，但只着眼副作用，故十分抗拒治療，當時我安慰她副作用只是可能出現，但不一定會有，還分享我自己的治療經驗，她後來慢慢建立信心並進行治療。」

另外有位病人經常以淚洗面，不時打電話給Candy訴苦。「某天，這個太太在家喊得很厲害，4歲的女兒忽然跟她說：『不如你打電話搵Candy姨姨傾計。』當時她媽媽很驚訝，估不到女兒也了解自己的情況。」

除了接聽電話外，Candy也有作陪診。「有個媽媽懷孕時懷疑患乳癌，但因預產期臨近，於是她決定待BB出世才作處理，媽媽坐月後作檢查並確診，每次她到醫院覆診，我跟兩個義工都會陪伴，更同時照顧BB。現在BB已經讀幼稚園，媽媽亦已康復，還跟我們一起做義工。」

▲ 疫情前，Candy跟其他義工不時到醫院做陪診工作，十分忙碌。（被訪者提供圖片）

開WhatsApp群組支援病人

疫情下，無可避免減少出入醫院，但Candy的工作並沒有停過，去年便開設WhatsApp群組支援病人。「我們會針對病人所需，而開設不同的群組，如有些病人不識煮餸的，我們會安排廚藝了得的義工成為WhatsApp成員，分享營養食譜，病友有問題可以即時發問，十分方便。」

一直建議病人多做運動的Candy，持有伸展導師牌，去年9月更在Facebook開設「關姐姐開心伸展」專頁，教同路人伸展拉筋運動。「有些乳癌病友因身體較弱，出去做運動怕容易受感染，故經常留在家中缺少活動，於是我便在FB教大家做運動，希望疫情下仍保持適當的運動量。」

由於有些乳癌病患者曾做過手術，專頁內有不少針對上半身的伸展動作，包括紓緩肩頸背痛、減輕腰背肌肉的繃緊等等，全部都簡單易做，容易掌握。

▲ Candy經常鼓勵病友多做伸展運動，有助更快康復，她現在更會在網上教做伸展運動。（曾耀輝攝)

做義工自己得著更多

Candy做義工幫助了不少同路人，但她卻說自己得著更多。「我見到很多姊妹用不同的方法處理困難，令我覺得凡事都會有解決的方法，使我遇到困難都勇敢面對。」就像從前曾因手術失去右邊乳房而自卑，現在也勇敢分享。

「有次我在一間相熟的時裝店買衫並需要修改，改衫後試穿，發覺右邊上身位置改得不好，跟左邊有點不對稱，員工頻說不好意思，還主動要求改過，但因我趕着穿便直接取回家。返到屋企又再試，望着鏡子左照右照，總覺得右邊改得不好，當我換衫時才恍然大悟，因我忘記右胸沒有了，所以穿上去不太自然，這時我終於肯定自己放低了，不再介懷。」

記者：招美寶