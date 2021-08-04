【教協風波】教協宣布即時退出職工盟　再次重申會做好工會本業

▲ 教育局日前終止與教協的工作關係。（資料圖片）

教育局早前宣布，全面終止與教協的工作關係，不再視其為教育專業團體，並宣布4方面措施，包括不會與教協舉行任何會議或就教育議題諮詢其意見。繼日前宣布決定今後將聚焦教育專業和權益的工作，教協今日（4日）宣佈，考慮到今後的會務方向將集中教育專業和權益工作，決定退出香港職工會聯盟，即時生效。另外，教協指「教協訴訟及緊急支援基金」今後將聚焦處理有關會員勞資糾紛及權益的訴訟及援助。

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教協強調，未來的工作重點都會根據理事會於2021年8月3日公佈的決議行事，即「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務。」

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記者：曾卓鋒