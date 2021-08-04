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【旅遊氣泡】林鄭：新加坡仍是建立航空旅遊走廊首選

政治 21:43 2021/08/04

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林鄭月娥透過網上研討會，向新加坡商界介紹香港最新發展。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥表示，新加坡仍是在眾多海外地方中，香港考慮建立航空旅遊走廊（舊稱：旅遊氣泡）的首選地點，兩地政府將在8月底因應最新疫情檢討日後的安排。

林鄭今出席網上研討會，向超過500位新加坡商界人士介紹香港的最新發展，她指，香港在「一國兩制」下，擁有無可比擬的優勢，是新加坡企業通往粵港澳大灣區和中國內地發掘商機的理想門戶。

她強調，即使香港處於社會動亂和疫情期間，香港的金融體系仍堅韌穩健，又指香港與內地金融市場有緊密聯繫，滬港通、深港通、債券通，以及日後落實的粵港澳大灣區「跨境理財通」提供直接和雙向開放的平台，鼓勵新加坡企業考慮來港上市和落戶香港，發掘金融業，包括綠色金融的機遇。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：林曉君

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