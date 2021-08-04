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【暴雨狂襲】新界北部晚上8時錄最高103毫米雨量　上水文錦渡出現水浸市民狼狽出行

社會 22:16 2021/08/04

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上水文錦渡路出現水浸，市民需涉水而行，亦有汽車死火，交通一度混亂。（網絡圖片）

熱帶風暴「盧碧」今日（4日）逐漸遠離香港，所有熱帶氣旋警告信號在下午6時20分取消，但仍為香港帶來狂風暴雨。黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告於下午5時10分和晚上8時20分生效。本港多區受大雨影響，其中上水文錦渡路出現水浸，市民需涉水而行，亦有汽車死火，交通一度混亂。天文台在晚上10時15分取消黃色暴雨警告信號。

【熱帶風暴】「盧碧」漸離本港　所有熱帶氣旋警告取消【不斷更新】

即看本港部分地區水浸情況：

    點擊圖片放大
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截至晚上9時45分，黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告繼續生效。晚上8時許，天文台指新界北部，特別是新田及牛潭尾、上水一帶受大雨影響，過去一小時更錄得超過70毫米雨量，其中上水、元朗、新田、打鼓嶺一帶7點至8點錄得最高103毫米雨量。天文台呼籲市民應採取適當預防措施。

另外，市民在網上發貼，指上水文錦渡路出現水浸，市民需涉水而行，顯得非常狼狽；同時有車輛死火，現場交通一度擠塞。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：曾卓鋒

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