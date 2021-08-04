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【奪命工傷】元朗發生致命工業意外　勞工處表示高度關注正調查意外成因

社會 22:09 2021/08/04

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元朗今早（4日）一幢大廈發生一宗致命工作意外，勞工處表示高度關注。（資料圖片）

勞工處高度關注今日（4日）上午在元朗一幢大廈發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在大廈泵房工作時，懷疑觸電昏迷，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人說：「今日在得知意外發生後，本處已即時派員到意外現場展開調查。我們已向有關僱主發出『暫時停工通知書』，停止其使用有關的電力裝置及泵房内的一台水泵，直至我們信納僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。」

發言人續說：「本處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。」

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。

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責任編輯：曾卓鋒

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