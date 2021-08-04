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【疫苗接種】本港單日6.5萬人接種疫苗　累計已接種逾592萬劑

社會 22:23 2021/08/04

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

市民接種疫苗。( 陳永康攝)

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（4日）已是第160日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約5,922,300劑疫苗，其中已接種第一劑疫苗人口已逾336萬，佔整體約49.5%。

已接種第一劑科興疫苗人達1,313,000，已接種第一劑復必泰疫苗人數為2,053,000，總數達3,366,100人；第二劑科興有1,023,900人，復必泰有1,532,300人，總數達3,366,100人。截至今日下午8時的過去24小時，共有約65,300人接種了疫苗和約35,300人預約了接種時間。

截至今日零時零分，過去24小時共有11宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，3人留院觀察。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：蘇文軒

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