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【新冠疫苗】上周2人接種第二劑復必泰後3天內胸痛　現情況隱定

社會 22:22 2021/08/04

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上周2人接種第二劑復必泰後3天內胸痛，現情況隱定（陳永康攝）

截至8月1日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲196宗（註）涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局（醫管局）呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

其中兩宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這兩宗個案分別涉及一名14歲男子及一名14歲女子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至三天內出現胸痛，情況穩定；連同此2宗個案，至少8人打針後懷疑心肌炎或心包炎。

截至本周日晚上八時，本港市民合共接種了接近572萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民超過325萬名，佔全港12歲或以上人口的47.9%。衞生署共接獲4,735宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.08%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括27宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：鄧凱文

 

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