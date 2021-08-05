【周末好去處】音樂人駕三輪車免費表演遊走西九海濱長廊　逢周末傍晚盛載古老鋼琴散播悠揚樂韻【內附詳情】

▲ 「音樂三輪車」將於2021年8月至10 月，每個周末於西九亮相，歡迎大眾前來享受免費表演，拍照「打卡」。（西九提供）

西九文化區（西九）與著名香港環保設計師張瑋晉（Kevin Cheung）合作，呈獻全港獨一無二的「音樂三輪車」。由張瑋晉利用再造物料親手製造的三輪車，載著一台香港製造的古老鋼琴，讓音樂人可以一邊表演，一邊穿梭於海濱長廊和藝術公園。「音樂三輪車」將於2021年8月至10 月，每個周末於西九亮相，歡迎大眾前來享受免費表演，拍照「打卡」。

西九是本地罕見設有「單車友善」措施的城市空間，並致力呈獻多元化演出節目。為巿民帶來歡樂及全新的音樂體驗，西九特別推出本地首創的「音樂三輪車」，為香港新生代爵士樂手提供一個與市民分享音樂的流動平台。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示：「『音樂三輪車』沿著海濱長廊及藝術公園遊走，讓訪客與表演者有更多近距離的互動和交流，與民同『樂』。我們亦積極推動西九文化區的持續發展及環保理念，與大眾一起擁抱綠色生活。」

▲ 音樂三輪車由環保設計師張瑋晉打造，音樂演出陣容包括爵士鋼琴家林天銘和陳健聰，結他手黃觀富和色士風手Brian Yip。（西九提供）

「音樂三輪車」可容納一位單車手和兩位表演者。這個互動裝置由百年老字號曾福琴行於1960年代製造的摩利臣牌直立式鋼琴改造而成。琴凳則是以灣仔藍屋保留下來的木樓梯為原材料。

「音樂三輪車」以鋼琴表演為主，並配合演唱者或其他樂器合奏。演出陣容包括爵士鋼琴家林天銘和陳健聰，結他手黃觀富和色士風手Brian Yip。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

免費節目：音樂三輪車

日期：2021年8月至10月（每逢星期六及日）

時間：下午5時30分至6時30分

地點：西九文化區海濱長廊

路線：「音樂三輪車」將在傍晚時分於藝術公園遊走一小時，並在五個指定地點表演音樂。

編輯：葉翠華