【港隊戰果】劉慕裳空手道個人形挫土耳其代表　為香港隊摘銅

▲ 29歲空手道港隊代表劉慕裳。（路透社）

今屆東京奧運新增空手道賽事，29歲香港空手道代表劉慕裳（Grace）今日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽。她在今早9時出戰淘汰賽，賽前獲安排A組第4位出場。Grace在第一回打出「泊拔塞」套拳，拿下25.68分；她在第二回使出「一百零八手」，取得26.62分，以平均分26.15成功以小組第2名晉級排名賽。

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劉慕裳在排名賽被編入A組，再次與勁敵西班牙「一姐」珊齊絲（Sanchez Jaime Sandra）編入同一組，同組亦有美國選手Sakura Kokumai。劉慕裳首度打出套路「劉衛流安南大」，再突破自己取得26.4分的高分，僅次珊齊絲的27.86分排第2，將轉戰晚上6時半舉行的銅牌戰。

劉慕裳在賽後表示，在第一場比賽因首次踏足比賽場地，使出速度較高的套路時，移動方面有點難度，到第二、三場則使出節奏較穩定的套路，表現亦有改善。

她又透露賽前未有打算打出「劉衛流安南大」，但出發前感覺這套拳狀態好，加上認為放在第二輪出場會較穩陣，故有信心發揮好，亦滿意自己今次的表現。她又指，目前不會想太多，稍後會吃個飯後再休息午睡一陣，預期會面對意大利或土耳其選手，有信心自己可以勝出。

劉慕裳在晚上6時40分出戰銅牌戰，並取得26.94分，力挫土耳其代表，為香港奪得史上首面空手道奧運銅牌。

全港知名的「空手道兄妹」、妹妹劉慕裳年幼時學芭蕾舞，但及後受哥哥劉知名薰陶下學習空手道，小時候開始已累積豐富的比賽經驗。然而，她曾經在一次比賽中弄傷臉部，為不想媽媽心痛，故改練「形」（套拳）（Kata）。詳情即看：【下一頁】

空手道的賽制將10名選手分成2組，5人一組，比賽的形式分為「組手」（自由搏擊）及「形」（套路）。評判會根據選手的「技術能力」及「運動能力」作出評分，技術能力包括步法、技法、轉換的動作、時機、正確的呼吸、專注力及一致性；運動能力包括力量、速度及平衡。

賽事先分成兩組進行淘汰賽，每人出場兩次，每組頭3名躋身排名賽，排名賽分兩組進行，每組首名躋身可躋身金牌戰，餘下選手只能在銅牌戰爭獎牌。

【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰 於美國集訓透露爭獎決心。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙、郭詩詩