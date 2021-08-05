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【新冠肺炎】今日新增6宗確診個案涉5宗輸入　43歲地盤男工確診列作本地源頭不明個案

社會 15:08 2021/08/05

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（資料圖片）

本港連續58天本地零感染「斷纜」，今日(5日)新增6宗新冠肺炎確診個案，當中懷疑復陽的43歲地盤男工本地個案，今日確診並列作感染源頭不明個案，有關個案已於昨日公布；餘下5宗為輸入個案，今日下午不設疫情記者會。

本港昨日錄2宗輸入個案，均涉及L452R變種病毒，分別從美國及杜拜來港，連同這2宗個案，本港累計已錄得207宗涉及L452R變種病毒株個案，其中112宗屬Delta變種病毒。

另外，本港出現一宗本地源頭不明初步確診個案，涉一名43歲地盤工（詳情即看：【下一頁】），其居於深水埗大埔道東廬大樓A座一劏房，該大廈昨晚8時起被港府突襲圍封強檢，當局解釋指，盡管該個案較大可能屬復陽個案，經評估後政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告作為預防措施，確保相關區域內居民沒有受到感染。詳情即看：【下一頁】

澳門一家四口確診Delta變種病毒，早前曾到西安參加交流團的女兒成感染源頭，而其中隨團同房的13歲女生被列密切接觸者，她返澳門後周一與兩名家人透過「回港易」抵港，入住尖沙咀帝樂文娜公館，尖沙咀帝樂文娜公館昨晚被圍封強檢。詳情即看：【下一頁】

此外，繼澳門昨被剔出「回港易」名單，港府昨晚再宣布叫停廣東省以外其他內地地區「回港易」安排，港人返港後不獲豁免檢疫，今日凌晨零時起生效。詳情即看：【下一頁】

同場加映，肝癌死亡率高，港大研究人工智能技術助診斷：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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