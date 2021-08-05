【新冠肺炎】升級版Delta+變種病毒入侵南韓　2人完成接種疫苗仍確診恐Delta+傳染力更強

▲ 南韓現2宗升級版Delta+變種病毒個案。

全球多地新冠肺炎疫情似有反彈，南韓近日更出現2宗「Delta+」變種病毒感染個案。據悉2人都完成接種阿斯利康疫苗，而且其中1人近期沒有出國史，恐「Delta+」變種病毒已入侵南韓。

據南韓中央防疫對策本部，本月3日發現2宗Delta+變種病毒感染個案，2名患者都已完成接種2劑阿斯利康疫苗，其中1宗屬於境外感染，但另1宗則近期沒有出國史，故南韓當局憂慮Delta+變種病毒已入侵南韓社區。

沒有旅遊史的確診者為40多歲男性，其同住家人亦確診，雖目前病毒檢測結果尚未出爐，但當局相信應該也是感染「Delta+」變種病毒。

中央防疫對策本部疫調組長朴英俊（박영준，音譯）於記者會表示，2名確診Delta+的患者都接種了2劑阿斯利康疫苗，而且是在完成第2次接種的14天後才確診，因此屬於「突破性感染」。

無海外旅遊史的患者早於5月中旬已完成2劑阿斯利康疫苗接種。他在身體出現疑似新冠症狀後決定進行檢測，最終確診。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長鮑盧克斯（Francois Balloux）表示，Delta+是由Delta變異株刺突蛋白突變形成，病毒更容易與人體肺部細胞的受體相結合。並推測Delta+比Delta變種病毒恐具有更強的傳染力，而且或破壞疫苗的防護效能。

在南韓之前，只有印度、英國和葡萄牙通報少數Delta+確診病例。

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責任編輯：羅嘉欣