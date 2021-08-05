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【封區檢測】深水埗東廬大樓A座、尖沙咀帝樂文娜公館約730人檢測　沒有發現確診個案　

社會 10:06 2021/08/05

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深水埗大埔道140號，東廬大樓圍封情況。（曾耀輝攝）

政府昨日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚8時起限制在深水埗指明「受限區域」及尖沙咀指明「受限區域」，即深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座和尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

政府今早（5日）7時前已經完成強制檢測行動，兩大廈共檢測約730人，當中沒有發現確診個案。

  • 深水埗東廬大樓A座：約600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。
  • 尖沙咀帝樂文娜公館：約130名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。

另外，政府在「受限區域」內派員到訪約395戶，當中有85戶在過程中沒人應門：

  • 深水埗東廬大樓A座：政府派員到訪約320戶，當中約65戶在過程中沒人應門
  • 尖沙咀帝樂文娜公館：政府派員到訪約75個有出租酒店房間，當中約 20個房間沒人應門

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩

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