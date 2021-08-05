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【父母心】余文樂貼早產女兒剛出生舊照　感恩囡囡健康成長：爸爸真的很開心

娛樂 10:41 2021/08/05

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余文樂感恩女兒現在健康成長。

余文樂與太太王棠云（Sarah）育有一子（初見）一女（初心），可是女兒余初心在去年12月5日出生，可是卻因為早產了28周一度陷危險期，體重更僅得1kg。

幸得余文樂夫婦悉心照料，現在8個月大的囡囡已健健康康成長。余文樂在昨晚（8月4日）於個人社交網上載兩張照片，當中一張相是囡囡初心的近照，從相中所見，她戴坐口罩坐在嬰兒餐椅上，十分可愛。至於另一張相片，是囡囡剛出生時插喉的舊照。

【余文樂患病】余文樂自揭患驚恐症3年　近日病發感慨：怕以後都好不起來

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余文樂上載照片外，並感觸地寫道：

還記得妳剛出生的時候看到妳的第一眼，爸爸的眼淚就落下來了，很擔心妳，也替妳感到痛苦，剛出生就要受到這麼大的考驗，我當時想，如果可以替妳受苦，我會直接跟妳交換，在醫院的三個月，看到妳一路路過關，上天對我們是很好的，直到今天看到妳健康快樂的樣子，爸爸心裡是真的很開心，也很安慰，妳是我和媽媽的小天使，Love you Celest。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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