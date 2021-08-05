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【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰

娛樂 10:50 2021/08/05

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姜濤新歌悼念好友。

MIRROR成員今個夏天輪流出新歌，繼Anson Lo、柳應廷、呂爵安後，再到姜濤接力，昨晚姜濤公布新歌為《Dear Ｍy Friend》，憑歌寄意念今年初離世摯友，姜濤在深夜時份更連發12個IG Story帖文，盡展感觸。

姜濤曾講過自己入行前朋友不多，少年時僅有兩個知己，也是最信任朋友中鋒（Kin）及阿J，三人更曾一同在《全民造星》中受訪。

可是，今年初姜濤曾透露，好友Kin跟自己有次打完籃球，對方突感身體不適，姜濤立即陪好友入醫院，但Kin病情變差，不幸猝逝。當時姜濤面對喪友之痛，心情極為難過，但工作排山倒海的他，仍要收拾心情，在人前裝作堅強。

姜濤一直沒有忘記好友，表示將會造一首歌向Kin道別，希望摯友安息。而現時新歌《Dear My Friend》已完成。

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姜濤上載新歌宣傳照後，並感性地連出12個IG story與阿Kin「對話」，在帖文中又tag了阿Kin的IG，親暱地喚對方「白痴仔」，表示：「頭先監製send咗八胎（第八首個人單曲）final version俾我，你聽唔聽到？我盡咗力架啦，以前你成日覺得我啲歌一般，呢隻你滿意啦。」

姜濤又貼上跟Kin的合照，感觸道：「疫情完咗之後呢，我就搵其他人一齊旅行㗎啦，你個邊等我老咗再過嚟 等我呀。」

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姜濤表示新歌MV已趕製完成，並會加入Kin的片段，姜濤又盼望親自跟Kin父母一同欣賞，並承諾對方家人有任何需要，自己跟另一朋友占士一定盡力幫忙。姜濤發文得到不少粉絲留言鼓勵，花姐也透露這是一首令人十分感傷的作品。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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