  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港隊賽果】乒乓球女團力挫上屆銀牌得主德國隊　歷史性為香港取得首面團體銅牌

社會 12:34 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

由3名香港90後「土炮」組成的乒乓球女團奪得銅牌，為香港乒乓球歷史寫下新一頁。（路透社）

東京奧運乒乓球團體賽進入白熱化階段，香港女子隊早前殺入4強惟不敵日本隊，今早（5日）轉戰銅牌戰，硬撼上屆銀牌得主的德國隊，力爭港隊奧運史上首面女子乒乓球獎牌。

在首場雙打，港隊過往3場派出「三朝元老」李皓晴夥拍蘇慧音出戰，但今仗變陣出擊，以杜凱琹夥拍李皓晴對去年歐洲錦標賽女雙冠軍組合單曉娜和蘇亞（Petrissa Solja）。港隊先在首局取得11:8領先，惟德國隊逐漸掌握比賽節奏，令港隊開始出現不少失誤，以11:5、11:7連取2局。不過，港隊未有放棄，在關鍵第4局曾一度落後7:9下連奪3分取得局點，惟最終在「刁時」以13:15落敗，德國場數領先1:0。

按圖即看首場比賽戰況：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在第二場，港隊派出23歲的蘇慧音出戰德國隊38歲老將「削球手」韓瑩，她在首局比分一度落後，比分更曾被拉開至6:10，在頂住4個局點的壓力，連追6分以12:10反勝取下第一局。在第二局，蘇慧音起初一度領先4:0，惟韓瑩逐步將比分追近，終以11:9扳平。不過，蘇慧音未受第二局影響，堅持打法連取2局11:9、11:7為港隊扳回一局。

按圖即看第二場比賽戰況：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在第3單打，港隊派出杜凱琹對去年歐洲錦標賽女單冠軍蘇亞，在首局杜凱琹以「逆旋」的打法令對方難以適應，頻頻出現失誤，輕鬆先以11:5勝出第一局。第二局開段杜凱琹因蘇亞改變打法，曾落後1:4，惟她在中局5:6時連取6分再贏多一局。在第三局，兩人比分有上有落，戰至9:9，杜凱琹連取2分再取一局，令港隊場數反超前2:1。

在關鍵的第4場，港隊派出大勇的蘇慧音對38歲老將單曉娜，在開段未適應對手打法下曾試過最多落後4分，其後重拾自己的節奏，於9:10時連取3分在「刁時」反勝先取第一局。在第二局，兩人比分膠著，蘇慧音戰至8:10，連取3分反超11:10，惟單曉娜再追回1分，蘇慧音再奪2分再贏13:11，令港隊只差一局就可奪得銅牌。在第3局，單曉娜在「手緊」下頻頻失誤，蘇慧音大勝11:7再贏第3局，令港隊以場數反勝3:1，歷史性為香港取得首面團體銅牌，亦是香港女子乒乓球史上第一面獎牌。

按圖即看第四場比賽戰況：

    點擊圖片放大
    +2

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、陳麗娜

相關文章

【東京奧運】乒乓球女團周四早出戰銅牌戰　「一姐」杜凱琹名校協恩畢業文武雙全
11:00 2021/08/04
【東京奧運】乒乓球女團周四早出戰銅牌戰　「一姐」杜凱琹名校協恩畢業文武雙全
【港隊戰果】劉慕裳空手道個人形排名賽小組排第2　晚上6時半轉戰銅牌戰
今日 10:55
【港隊戰果】劉慕裳空手道個人形排名賽小組排第2　晚上6時半轉戰銅牌戰
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件
今日 12:12
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件

你可能感興趣

【東京奧運】乒乓球女團周四早出戰銅牌戰　「一姐」杜凱琹名校協恩畢業文武雙全
11:00 2021/08/04
【東京奧運】乒乓球女團周四早出戰銅牌戰　「一姐」杜凱琹名校協恩畢業文武雙全
【港隊戰果】劉慕裳空手道個人形排名賽小組排第2　晚上6時半轉戰銅牌戰
今日 10:55
【港隊戰果】劉慕裳空手道個人形排名賽小組排第2　晚上6時半轉戰銅牌戰
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件
今日 12:12
【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件
東京 奧運會 德國隊 杜凱琹 乒乓球 香港 德國 經濟 組合

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】