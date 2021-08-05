【消閒活動】星巴克開工作坊$450學手沖咖啡　包歎4款咖啡茶飲+美饌甜品【內附連結】

▲ Starbucks舉辦「咖啡美饌品味工作坊」，教大家將咖啡與美食相互搭配。（網上圖片）

香港有不少咖啡愛好者，除了喜歡咖啡的味道，更視喝咖啡為一種品味及文化。大家想再加深對咖啡的了解，好能當上半個專家？不妨趁工餘跟同事好友參加由星巴克Starbucks舉辦的工作坊，教大家將咖啡與美食相互搭配，$450有嘢食有嘢飲更有嘢學，抵呀！

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由Starbucks舉辦的「咖啡美饌品味工作坊」，可以讓大家品味4款特色Starbucks Reserve咖啡及Teavana茶飲，再配搭4道特色菜餚和甜品。星巴克咖啡大師會帶領客人細味各式美饌和咖啡茶飲，並介紹當中的配搭理念和特色；顧客更會在咖啡師的指導下沖調自己的手沖咖啡。

▲ 除了體驗咖啡拉花，每位參加者都會獲得精美牛仔風圍裙、隨行袋及優惠券。（網上圖片）

工作坊完結後，參加者更可獲精美紀念品。8月11日至9月12日期間的工作坊現正接受報名。

除了體驗美食與咖啡茶飲的配搭竅門，Starbucks亦舉辦「咖啡拉花工作坊」，咖啡大師會帶領顧客了解咖啡拉花的技巧，亦會教授沖調濃縮咖啡的技巧，助咖啡愛好者加深對咖啡的認識，為自己製作一杯風味與外形兼備的咖啡。

咖啡美饌品味工作坊

日期：8月11日起（逢星期三至日傍晚）

時間︰6pm-7:30pm / 8pm至9:30pm

地點：香港星巴克旗艦店（銅鑼灣新寧道1號利園三期1樓101-110號舖）

收費：$450

報名方法：網上報名

咖啡拉花工作坊

日期：由 8月16日起逢星期一、二傍晚舉行

時間： 7pm-9pm

地點：星巴克東亞樓分店（香港灣仔軒尼詩道23-29號東亞樓二樓）

收費： $495

報名方法： 網上報名

記者：梁靜詩