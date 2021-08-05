【東京奧運】混血男飛魚東奧最年輕港隊代表　方胤讀澳洲國際學校16歲升大學

▲ 混血男飛魚、東奧最年輕港隊代表方胤讀澳洲國際學校，年紀輕輕16歲升大學。

東奧港隊最年輕代表方胤今（5日）早出戰男子游泳馬拉松賽事，最終以1小時58分33秒衝過終點，以第22名完成賽事。一共26名選手參賽，方胤（William Yan Thorley）是其中之一。年僅18歲的長途男飛魚方胤原來在香港出生，曾就讀澳洲國際學校，以16歲之齡到澳洲升讀大學，文武兼備。

▲ 方胤今早完成男子10公里馬拉松游泳賽事。（方胤IG）

東京奧運游泳男子10公里馬拉松游泳賽事，今早在御台場海濱公園進行7圈的繞圈賽，方胤以1小時58分33秒完成賽事，較奪得金牌的德國泳手韋爾布羅克，慢了近10分鐘，總排名第22。

▲ 首次參加奧運比賽。（方胤IG）

首次出戰奧運的方胤是本港首位獲奧運馬拉松泳賽資格的男泳手，他的父親是澳洲人，母親是香港人，在香港出世長大，說得流俐廣東話，以往曾在香港澳洲國際學校就讀，直到16歲時才回到澳洲升讀University of Sunshine Coast大學，主修電腦科學。

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方胤今年活躍於國際比賽，他曾在2019年參加科威特亞洲公開水域錦標賽的10 公里馬拉松泳賽，當時還未滿17歲的他以2小時59分58秒9位列第9名。

同年10月，在他剛滿17歲後，他出戰卡塔爾世界沙灘運動會的5公里馬拉松泳賽，以57分33秒位列第20名。最後，在今年6月20日，他遠赴葡萄牙參加東京奧運馬拉松游泳資格賽，在10公里賽事游出2小時03分11秒70，以第26名衝線，膺亞洲第一，成為香港首位參加馬拉松泳賽的男泳手。

曾讀香港澳洲國際學校

香港澳洲國際學校（AIS）位於香港九龍塘，該校設有幼稚園、小學及中學部，學費由$106,900港幣至$223,100港幣不等，學生在11至12年級可以選擇修讀新南威爾士高中課程(NSW HSC)或IB課程。該校採用新南威爾士教育部和國際文憑課程，是國際認可的著名教育機構。學生主要是來自澳洲及新西蘭，但仍有學生來自四十多個國家，多元性十足。AIS的辦學理念是全面教學，學校重視學生藝術及體育的發展，培養具有品格及同情心的學生。

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責任編輯︰王明芳