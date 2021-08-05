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【驟雨天氣】今日多雲有雨最高氣溫30度　周末天色好轉

社會 11:08 2021/08/05

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今日多雲有雨最高氣溫30度，周末天色好轉。（資料圖片）

熱帶風暴盧碧逐漸遠離本港，但與其相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。今日（5日）上午10時40分，天文台錄得氣溫攝氏28.2度，相對濕度85%，日間最高氣溫30度；京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。預料下周初至中期天色好轉，但部分地區驟雨。

上午11時分區天氣。(天文台提供)

在上午10時，盧碧集結在汕頭之東南偏南約30公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過廣東東部及福建內陸。此外，一個低壓區正為琉球群島附近海域帶來不穩定天氣。

未來9天天氣預測。(天文台提供)

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，稍後局部地區雨勢較大；吹和緩至清勁西至西南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望，未來一兩日仍然間中有驟雨，周末期間天色逐漸好轉。

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記者：陳麗娜

 

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