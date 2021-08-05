【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件　吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件

▲ 花劍隊開live提陳約臨，爆單身張家朗擇偶條件。

香港男子劍擊隊日前在東京奧運花劍團體賽中獲得第七名，四名隊員包括勇奪個人賽金牌的「劍神」張家朗，與隊友吳諾弘、張小倫以蔡俊彥已陸續離開日本。

在昨晚（8月4日），吳諾弘帶頭在instagram開直播，隊友間互爆秘密，包括張家朗的擇偶條件，並重提「陳約臨事件」。

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▲ 吳諾弘、張小倫、張家朗和崔浩然一同開Live。（影片截圖）

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吳諾弘IG開直播

已經飛返香港的吳諾弘昨晚在其instagram舉行直播，更邀請身在內地準備另一場比賽的「花劍四子」其中的張家朗、張小倫，以及有「花美男」之稱的港隊成員崔浩然參與，消磨一下在酒店隔離的時間，與隊友聊天之餘亦有跟網友們互動。

直播初期只得吳諾弘與張小倫有聊天，二人催促張家朗盡快加入，又笑稱張家朗每遲1分鐘，就會爆他一個秘密，期間他們就爆出張家朗怕昆蟲，又有個以NBA的MVP球星的名字作花名。

▲ （instagram圖片）

張家朗沖涼時愛唱歌

但到張家朗現身後，兩位隊友卻仍然繼續爆料，指張家朗喜歡沖涼時大聲唱歌。頑皮的吳諾弘要求張家朗在直播中表演唱歌給觀眾聽，但害羞的「劍神」耍手擰頭拒絕。

期間又講起張家朗在頒獎台上與奪得銀牌的選手交換公仔一事，他坦言當時已發現雙方拿錯：「喺台上已經知攞錯，但無理由同人哋講嫁嘛。落台影完相就叫個義工講，唔想自己叫，因為見到佢心情唔太好。」

崔浩然直問：「銀牌都唔好？」張家朗輕聲謂：「咁佢上屆金牌丫嘛。」

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▲ 張家朗在直播中show金牌。（影片截圖）

男神單身等「張太」出現

自從代表香港奪得金牌後，張家朗亦吸納了一大班「張太」，隊友們爆料指張家朗現時單身，問到他的「理想型」，張家朗表示：「無呀，無啲咁嘅嘢呀。」

吳諾弘與張小倫卻不斷爆料，指張家朗的理想型要「有返咁上下身高」、至少有1.7米，性格要乖、友善、孝順、對他好、尊重家人，還要忍耐他經常因比賽而不在香港等，張家朗默認：「都係個啲啦。」

至於經朋友介紹而認識現任女友的吳諾弘就趁機放閃：「我女朋友咪我理想型囉！」

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▲ （instagram圖片）

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講奧運村趣事

講起奧運村的趣事，眾人大讚食物質素好、多選擇，又指那張紙造的床睡慣了其實不太差。不過張小倫爆料：「張家朗成日過嚟想跳爛我張床，凹咗少少！」

網民問到奧運村是否多美女，吳諾弘一臉尷尬：「公道啲講句，好多人，靚女就見人見智啦。」

▲ （instagram圖片）

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另外，張小倫見到有網民留言追問有關「陳約臨事件」，其他隊友聞言立即爆笑，張家朗表現避忌：「唔好講啦。」

但張小倫有幫陳約臨講說話：「Kelly（陳約臨）真係好好人嘅，佢嚟到個幾日都一直有同我哋做訪問，都係開心啫！」張家朗則回應：「都係大家開心啫，其實都唔係一件咩大事。」

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該直播高峰期有接近2萬名觀眾，據知當時連越南也有粉絲在收看。

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