【子涉弒父】殺父後棄屍兼偷20萬　保險經紀謀殺罪成囚終身官歎悲劇

▲ 殺父後棄屍兼偷20萬，保險經紀謀殺罪成囚終身官歎悲劇。

保險經紀因向6旬父親借錢還債不遂，故以刀將父親殺害，其後更將父親屍體棄於華富邨對出海面，並從父親帳户提取20萬元。經紀早前經審訊後，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，今（5日）於高等法院依例被判囚終身。法官判刑時指，本案是一宗悲劇，被告僅為20萬元將父親殺害，雖然父親年少時亦有虐打被告兩母子，但不代表被告可如此兇殘地殺害父親。

涉案被告黎謹友（現年28歲），被控於2018年12月4日，在香港謀殺父親黎金福（終年65歲）。被告在案件開審前，已承認1項盜竊罪。

辯方今求情時指，案發時被告受遭財務公司追債的壓力，才希望從父親身上取得金錢，而被告的犯案所得，已幾乎全用於還債。

法官判刑時指，從本案證供可見，被告明顯是為了錢而殺害父親，這是一宗悲劇，被告只為了區區20萬元便將父親殺害。

法官指，雖然死者並非一個好父親，年少時亦曾對被告兩母子作出過虐待和暴力行為，但這並不代表被告可如此兇殘地殺害父親。法官最終就謀殺罪依例判處被告終身監禁。

至於被告早前已承認的盜竊罪，法官則指被告受財務公司追債的壓力大犯案，但這並非殺害父親繼而偷錢的藉口。於本案中，被告更是在殺害父親後，從父親身上搜出錢包，再偷去父親的提款卡以提取金錢，案情嚴重，法官就此控罪判以被告入獄2年3個月，刑期與謀殺罪的刑期同期執行。

法官又提到辯方指被告於還押期間曾遭其他還押人士欺凌，雖然這並非正式投訴，但法官希望懲教署多加留意，以免同類事件再發生。

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記者：楊詠渝