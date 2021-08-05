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【疏忽照顧】媽媽只顧進食阿姨背對泳池未察覺　4歲女童「倒樹蔥」頭向下遇溺亡

親子 11:47 2021/08/05

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內地一名4歲女童不幸遇溺，而在場的兩名大人一直未有察覺，女童最終不治。

夏日炎炎，不少家長都會帶子女到泳池玩水消暑，不過即使小朋友有配戴游泳裝備，大人都要時刻留意安全。在內地，一名4歲女童游泳時，不慎翻轉頭部向下，當時在旁的媽媽和阿姨未有察覺，女童最終遇溺亡。

兩名大人一直在泳池旁邊。（影片截圖）

女童「倒樹蔥」不停掙扎

據內媒《極目新聞》報道，事發於7月31日，在廣東揭陽榕城區一個兒童沙灘游泳館，當日有兩位家長帶著三名小朋友到室內泳池玩水。其中4歲女童戴著綠色水泡，在嬉水期間不慎翻轉面部向水。

由閉路電視片段中可見，女童多次嘗試抬頭出水面但不成功，開始在水中掙扎。據報，在泳池旁邊穿黑裙的女子是女童阿姨，而藍裙女子是女童的媽媽，兩人一直未有察覺女童溺水。其中阿姨正替另一名女童穿泳衣，而媽媽在吃飯盒。

點擊查看事發經過：

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兩名大人仍未察覺

其後，兩人曾經走到泳池旁邊，協助穿好泳衣的女童進入泳池。而女童媽媽之後繼續進食，仍未發現附近的女兒已動也不動。最後當女童被發現時已經太遲，其後證實不治。

據報該兒童游泳館設自助形式，家長可自行帶小朋友到泳池玩耍，另外亦設有工作人員一對一看顧服務。當地警方經初步調查後，相信事件屬意外。

同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：王明芳

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