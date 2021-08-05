【強制檢測】逾20個初確地盤工及澳門密切接觸者到訪處納強檢　涉葵涌廣場小雨天及美麗華商場牛角Buffett等

▲ 葵涌廣場小雨天及美麗華廣場牛角Buffett等逾20處納入強制檢測公告。（經濟日報資料圖片）

本港持續58天本地零感染，惟昨日(4日)出現一宗懷疑復陽的初步確診本地個案，涉疫的43歲地盤男工7月12日至8月3日期間曾到訪15個地方，均需納入強制檢測公告，包括胡忠大廈2樓大快活及葵仁樓；澳門確診患者的緊密接觸者周一抵港後亦到訪7個地方亦須強檢，包括尖沙咀美麗華商場牛角Buffet等，曾逗留有關處所的人士需於明日或之前檢測，即使已完成接種新冠疫苗人士亦需檢測。

昨日接獲一宗初步確診本地源頭不明個案，涉及一名43歲男子，於灣仔地盤燒銲工，月前曾接受恆常檢測未曾陽性，惟周一將樣本樽交到灣仔門診，結果呈初步陽性，病毒量低。詳情請見【下一頁】

患者7月12日至8月3日期間曾訪15個地方，已獲當局納入強制檢測公告，於以下時間曾訪當處人士需強檢：

7月12日至8月3日：灣仔皇后大道東248號合約編號 「RWCN21003802」的地盤工地

7月12日至8月3日：灣仔肇堅里合約編號「RWCN21003380」的地盤工地

7月12日、16日至17日、19日至20日、23日至24日、26日、29日至31日或8月2日至3日上午7時至中午12時：葵芳商場1樓112B-C鋪銀龍粉麵茶餐廳

7月12日、16日至17日、19日至20日、23日至24日、26日、29日至31日或8月2日至3日上午7時至中午12時：葵芳邨葵仁樓

7月29日下午7時至午夜12時：深水埗石硤尾街43號地鋪醉上海

7月25日下午3時至8時：葵芳閣地下D2鋪葵芳文娛遊戲機中心

7月31日下午3時至8時：灣仔道保和大廈地鋪翠苑甜品專家

7月31日下午7時至午夜12時：葵芳閣地下E、F及I鋪皇雀會

7月20日下午6時：葵涌新都會廣場2座41樓4104室Kevin Chan CLM HK Healthcare Centre Ltd

7月20日下午7時至午夜12時：葵涌葵涌廣場2樓C33A-C37號鋪小雨天

7月19日下午7時至午夜12時：石硤尾石硤尾邨第42座地下9-10號大快活

7月18日上午10時至下午3時：葵芳閣2座地下龍寶酒家

7月15日下午3時至8時：龍深水埗汝州街243號地下和味餐室

7月15日上午11時至下午4時：灣仔胡忠大廈2樓大快活

8月1日上午8時至下午1時：長洲西灣長洲山頂道西長洲靈灰安置所（第四期）

另外，澳門確診患者的一名13歲密切接觸者，8月2日中午時份與2名家人，透過「回港易」來港，居於尖沙咀金巴利道帝樂文娜公館。詳情請見【下一頁】

其曾訪的地方已獲當局納入強制檢測公告，於以下時間曾訪當處人士需強檢：

8月2日中午12時至下午4時：港珠澳大橋香港口岸跨境穿梭巴士落客區(入境層)

8月2日中午12時至下午4時：港珠澳大橋香港口岸南面公共運輸交匯處

8月3日上午11時至下午4時：灣仔入境事務大樓7樓

8月3日中午12時至下午2時：灣仔謝斐道110-116號地下1-2號鋪樂樺工房

8月3日下午2時至6時：佐敦彌敦道204-206號遠東商業大廈地庫惠康

8月3日下午2時至6時：佐敦彌敦道198號寶安商業大廈地下萬寧

8月2日下午6時至10時：尖沙咀美麗華商場1期地下G08-G09號鋪牛角Buffet

曾到訪上述地方逾1小時的人士，須於8月6日或之前接受檢測；受檢人士若在8月2日至4日間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。即使已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

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責任編輯：陳正怡