【智能愛人】視后李佳芯超強喜感盡發揮　Ali粗鬧爆豬肉佬：我嘟你個嘟嘟【有片】

▲ 李佳芯演AI家傭展示超強喜感。

TVB正在播出的劇集《智能愛人》，雖然至昨晚（8月4日），在翡翠台只播至第2集，網上口碑已十分好，可說扭轉近日TVB劇集的頹勢。昨晚的第2集，交代視后李佳芯（Ali）演智能機械人阿寶已進駐古家，與古家廉（陸永飾）一家人一起生活。

而這位AI家傭可說功能多多，除懂猜枚、劈酒外，更會模仿人類講粗口，當中不少笑位獲觀眾讚賞，而女主角李佳芯演出到位，展現出喜感。

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▲ 李佳芯演機械人阿寶，演出十分到位。

阿寶爆粗鬧爆豬肉佬

第2集的《智能愛人》講述古家去食日式放題，而Ali飾演的智能家傭阿寶亦隨行，雖然阿寶未有進食，結悵時店員強調以人頭計算，此時古家廉不忿說：「任飲也是照人頭計算，麻煩你準備三打清酒給這位小姐」

其後叫阿寶「隊晒」三打清酒，接著再「回吐」出來，讓古家幾人享用。嫲嫲余鳳釵（盧宛茵飾）更「冇蝕底」，即時提出下次要帶阿寶食自助餐。

除幫家人慳錢，阿寶更懂得猜枚，當中她說：「阿寶對各種猜枚畸懂一二，例如十五二十、財拳、1.2, chichicha bom bom ba、何家公雞何家猜、陣鏡枚。」場面惹笑。

▲ 陸永、蔣志光跟盧宛茵扮演一家人，又幾有火花。

不過昨晚最好笑的一幕，是嫲嫲余鳳釵吩咐阿寶去買豬肉，可是靠標籤來分析豬肉新鮮度的阿寶被檔主欺騙。於是嫲嫲教阿寶用粗口鬧爆檔主，阿寶卻說：「作為AI家傭，是有粗口過濾系統。」，嫲嫲即說：「你嘟咗佢咪得囉。」

最終她鬧人時「嘟」聲四起：「我嘟你個嘟嘟，夠膽呃阿姐，我嘟爆你個嘟嘟......」然後嫲嫲見阿寶未能好好發揮，簡直「有辱師門」，於是親自出動爆粗狂鬧檔主。

而導演以消音加柔配樂作交代，這些處理方式鮮有於TVB劇集出現，再加Ali及盧宛茵精彩演繹，不少網民都大讚好笑。

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Ali赤裸上身任睇

另外，有一幕講述古家廉返家見到阿寶在客廳換衫，即一面尷尬：「雖然你是智能人，但也不要太open，穿回衣服可不可以。」而Ali這幕赤裸上身的戲份，導演以打格仔來處理。

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Ali今次演機械人阿寶，於語調和肢體動作上也拿掐不錯，表達到機械人那重木納沒感情之餘，亦不會過火，甚至帶出喜劇效果，再加上跟陸永也有不少火花，故不少觀眾也讚此劇好看，似乎此劇有望打救TVB低迷的收視。

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