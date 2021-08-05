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【周末好去處】韓國人氣品牌Dinotaeng海港城展覽　同場發售過百款Quokka主題精品

休閒消費 12:28 2021/08/05

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極之文清的展覽場地，相信一定成為打卡熱點。（圖片：海港城提供）

今個夏天，海港城・美術館就帶來《Quokka in Town!》展覽。Quokka是誰？是韓國人氣高企品牌Dinotaeng的其中一個可愛角色。這隻短尾矮袋鼠Quokka的朋友，還包括橡皮糖熊貓Bobo和棉花糖Marsh。《Quokka in Town!》是Dinotaeng首個海外展覽，這些可愛角色會漫遊香港，大家看到一定會心微笑。

Dinotaeng這品牌成立於2018年，由韓國插畫家Kim Tae-eun以創意小故事—— Quokka及可愛的朋友在Marshville（棉花糖村）的日常，將動物和大自然連結起來。幾年下來，Dinotaeng在Instagram的粉絲人數已逾26萬，而且深受各大品牌如innisfree及Demeter Fragrance Library垂青，推出聯乘產品。亞洲不少網站也有代理其周邊產品，可見其受歡迎程度。

《Banana-Quokka Worhol》（$2,000）：Dinotaeng這些數碼印刷畫，相信有價有市。（圖片：海港城提供）

今次《Quokka in Town!》在海港城的展覽，展出Quokka與朋友漫遊香港的趣事。展場布置成客機模樣，Quokka與一眾好友搭乘飛機，滿心期待，抵埗香港。他們手執最愛的棉花糖串燒，浩浩蕩蕩地遊走於鬧市之中，時而被摩天大廈震攝，時而享受電車上的陣陣涼風，時而迷失在錯綜複雜的大街小巷中，盡情探索這座多姿多彩的城市，「萌」態盡現。

被認為是開心果的Quokka，招牌笑容總能感染身邊的人，因此插畫家Kim Tae-eun希望大家：「無論遇上甚麼困難，Quokka總能以幽默和創意一一化解，把危機都看成生命中有趣的歷險。我相信，他們的態度能夠讓緊張的城市人鬆一鬆、笑一笑，發現生活的美好。對我來說，沒有甚麼比看見大家開心來得感動！」

Dinotaeng品牌一直積極推出不同的商品，把歡樂帶進大家的生活。因此，這次展覽除了可以和Quokka、Bobo和Marsh探索城市的魅力外，現場更有過百款主題精品出售，大家不妨將「開心果」帶回家。

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《Quokka in Town!》Dinotaeng首次海外展覽

日期：即日至8月29日

時間：11am-10pm

地點：海港城美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）

記者：何小雲

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