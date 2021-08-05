【針灸風險】76歲婆婆在家自行針灸針斷腹中　斷針從皮下組織扎到腹肌送院治療

▲ 婆婆在家自行針灸針斷腹中，開扎針位置欲取斷針失敗，終送院治療。

自行針灸或有風險！廣州一名67歲婆婆自行針灸時不慎斷針，斷針遺留腹中無法拔出。雖然嘗試切開扎針位置欲取斷針，但最終失敗被送往醫院治療。

綜合內媒報道，廣州一名婆婆因糖尿病而右下腹組織感染，形成包塊。雖經過醫院治療情況好轉，但回家後覺得略有疼痛，遂自行在家針灸。據悉，婆婆以前年輕時曾做過幾年「赤腳醫生」，故過去數十年多次自行幫自己給家人針灸。但未料是次針灸扎刺包塊時，針卻斷了，留在腹中。

▲ 針已從皮下組織扎到了腹直肌，幸未傷及內臟。

婆婆嘗試自己切開扎針位置，想取出斷針但失敗。後來，婆婆覺得腹部愈來愈疼，馬上到醫院求醫。

入院後，照X光發現針已從皮下組織扎到了腹直肌，幸未傷及內臟。

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廣醫三院肝膽外科副主任醫師潘裕國醫生指出，斷針如計時炸彈，隨時給患者帶來生命危險。

患者彎腰、轉身等動作都可能導致鋒利的針深入遊走，插到內臟導致腸穿孔，甚至扎到腹壁下動脈導致血管大出血。同時，在家自行針灸，所用的針未必經過了嚴格消毒程序，若不及時取出或致深部軟組織感染和破傷風。

最終，醫生幫婆婆安排手術，通過垂直面向下切開2厘米，成功將針從腹中取出。婆婆亦打了破傷風針，避免有感染風險。

註冊中醫師張琛曾經撰文指，針灸有一定危險性，頭、胸、背都是重要器官的所在，落針時位置稍有偏差或力度掌握得不好，便可能傷及臟腑；更甚者如果錯手刺到大動脈，更可能引致大量出血，造成生命危險。針灸看似簡單，但過程絕對需要專業的中醫師去執行。

切勿自行或胡亂幫別人針灸，如需針灸必須找合資格的中醫師來操作！

在合資格的中醫師操作下，針灸其實很安全，但有些情況也需要病人多加注意。部分病人可能由於緊張、身體虛弱、肚餓或過度疲倦，在針灸時出現心悸、頭暈、出冷汗等情況。一旦出現這些情況，便應立即通知你的中醫師；而醫師在拔針後，一般會着病人在床上平臥，喝點熱水，情況便會很快回復正常。

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責任編輯：羅嘉欣