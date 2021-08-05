【網上電腦節】Lenovo eShop精選電腦筍價激減　使用消費券可享額外折扣【內附連結】

▲ 一年一度「Lenovo eShop 網上電腦節」開鑼了。

Lenovo 由即日起至 8 月 29 日，舉辦一年一度「Lenovo eShop 網上電腦節」，除了為消費者帶來特惠的折扣，更提供多款獨家優惠產品發售，同時加推政府消費券額外折扣，網上訂購最快可於兩個工作天後收到產品。

優惠一：精選型號$1,999 起，最多減 $8,888

IdeaPad Chromebook 11" 低至$1,999，ThinkPad X1 Extreme Gen 3 減 $8,888

eShop 獨家發售多款全新型號：包括獨特深藍布面護蓋的Yoga 6 13" (AMD)、時尚鋁金屬商務型號ThinkBook 14p Gen 2、輕巧行動工作站 ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)及Lenovo Select 系列配件

優惠二：逢星期一快閃優惠低至1折

快閃日期：8月9日、16日、23日

快閃當日精選產品低至1折

快閃時段分別為中午12時會員優先場（只限 LenovoPRO 商務會員及教育商店會員），及下午2時作公開搶購

優惠三：「3合1隨你配」自選配件組合只需 $2,000 （稍後推出）

多款指定人氣配件可供3合1自由配搭，以低至$2,000組合價驚喜發售

優惠詳情將於Lenovo eShop公布



優惠四：使用消費券額外減 $200

透過官方專門店或致電銷售團隊使用消費券購物，凡購物滿 HK$2,000，可減 HK$100；購物滿 HK$5,000 則可減 HK$200。

優惠五：購物滿指定金額送自選現金禮券高達 $600

優惠期內購物滿 $9,000 送 $300 現金券，購物滿 $12,000 送 $600 優惠券。自選現金禮券包括崇光百貨、CitySuper、一田百貨及 DON DON DONKI。

優惠六：商務會員及教育商店會員可享指定產品額外減高達 $1,000

成為LenovoPRO 商務會員及教育商店會員不但可以享受會員專享的支援和服務，於【Lenovo eShop 網上電腦節】舉辦期間更可獲得高達 $1,000 額外折扣優惠。

Lenovo eShop及 官方專門店目前支援使用消費券的支付工具包括 Tap & Go、Alipay HK 及 WeChat Pay，而八達通可使用日期將另行公布。

訂購按此

記者：曾嘉善