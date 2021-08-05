【封區檢測】政府於深水埗東廬大樓A座抽檢執法　20人未檢測被發強檢令

▲ 深水埗大埔道140號，東廬大樓今早解封。（曾耀輝攝）

政府昨日（4日）宣布將深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座、尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館列作「受限區域」，指明受檢人士須留在處所，之後接受強制檢測。政府完成行動後，隨即在兩個「受限區域」執法，發現深水埗有20人未進行檢測，被發強制檢測令。

政府在兩個「受限區域」完成強制檢測行動後，隨即在區內執法。其中深水埗東廬大樓A座，共檢查約320名受檢人士的檢測報告，發現20人未檢測，被發強制檢測令。至於尖沙咀帝樂文娜公館，共檢查約60名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰