【食用安全】網民午餐翻蒸白飯驚見「拉絲」　白飯變壞可致嘔吐腹瀉【附4大食物保存謬誤】

▲ 有網民翻蒸白飯時驚見「拉絲」，是白飯變壞徵兆。

隔夜飯餸即使放進雪櫃，也不能放太久！台灣有網民近日翻蒸午餐時，發現白飯出現「拉絲」，因感到疑惑，發文詢問網友能否食用。大部份網友也認為白飯變壞了，勸她勿吃，否則會拉肚子。有當地營養師曾指，95%的仙人掌桿菌中毒原因均是食用冷藏過久的白飯。本港專家亦表示，很多市民儲存食物時均出現謬誤。

▲ 米飯出現「拉絲」（facebook群組：爆系知識家）

該名台灣網民在facebook群組「爆系知識家」發文並上載相片表示：「請問中午電鍋蒸的飯，剛剛看到拉絲了，還能吃嗎？」從相片可見，用筷子夾起白飯時，出現絲狀物體。網友紛紛留言指這是變壞了，不能吃。另有網友解答，出現「拉絲」代表有「仙人掌桿菌」，進食後會嘔吐、拉肚子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

白飯存放逾2天須放冰格

台灣營養師程涵宇曾指出，家庭主婦其中一個常犯的錯誤就是把白飯冷藏過冷，因為她們普遍認為白飯本身沒有調味，估計應可冷藏相當多天。她直言，「有95%的仙人掌桿菌中毒都是這樣發生的」，而仙人掌桿菌本身可引致嘔吐或腹瀉等食物中毒症狀。她建議，若當日吃剩白飯，可放在電飯煲內以60°C或以上保存，或冷藏2天內就必須食用。若預計會存放超過2天以上，則必須放在冰格保存。

仙人掌桿可致嘔吐腹瀉

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的資料顯示，仙人掌桿菌（Bacillus cereus）周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名，它極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味異常之外，大多數食品的外觀都正常。

仙人掌桿菌可引起嘔吐型及腹瀉型這2類中毒症狀：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀曾受訪表示，很多市民儲存食物的方法均出現謬誤。事實上，不是每種餸菜可以作「隔夜餸」，即使放雪櫃，也要留意存放時間：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映】各類蔬菜硝酸鹽含量

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物 專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方法】

美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣