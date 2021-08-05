【女人街，再見了】廖啟智遺作演活潦倒小販　童星梁珈榕難忘智叔「父子情」

▲ 廖啟智遺作《女人街，再見了》今日上映，戲中飾演其義子的童星梁珈榕，受訪時分享跟智叔合作拍攝的往事。

人稱智叔的資深演員廖啟智，主演的其中一部遺作《女人街，再見了》今日上映，戲中飾演其義子的童星梁珈榕，受訪時分享跟智叔合作拍攝的往事。首次演戲的他指智叔是其啟蒙老師，更大讚對方是「三好」，好演員、好前輩及好人，尊敬之情溢於言表。

▲ 廖啟智的其中一部遺作《女人街，再見了》，戲中他與童星梁珈榕情如父子，在女人街生活。(電影公司提供)

演繹沒有血緣關係父子情

廖啟智（智叔）今年3月因胃癌與世長辭，終年67歲，其中一部遺作《女人街，再見了》，於2019年殺青，原定於去年上映，惟因疫情延期，豈料因智叔病逝而變成遺作。直至近日終於迎來上映日。全片在旺角女人街實境拍攝，廖啟智以精湛演技演活潦倒小販，戲中他跟吳啟華契仔梁珈榕有不少對手戲，上演一段沒有血緣關係的父子情。

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▲ 當時只得12歲的梁珈榕，現已踏入青春期，其一副中美混血兒的帥氣面孔，加上高挑身型，果然「仔大十八變」！(受訪者提供)

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拍攝當時只得12歲的梁珈榕，現已踏入青春期，其一副中美混血兒的帥氣面孔，加上高挑身型，果然「仔大十八變」！戲中他飾演一個非法居留兒童，獲智叔視他如己出，二人在女人街相依為命。

雖然梁珈榕初次拍戲，但智叔生前也曾大讚年紀輕輕的他轉數快，不只會用心了解角色的性格，更主動向導演提出表演想法，青出於藍。現今身處於美國讀書的梁珈榕，日前接受本報越洋專訪時，重提跟智叔合作的點滴。

▲ 雖然梁珈榕初次拍戲，但智叔生前曾大讚他轉數快，不只會用心了解角色的性格，更主動向導演提出表演想法。(電影公司提供)

視智叔專業為榜樣

首次演出便跟智叔大前輩合作，他坦言沒有太緊張，因自覺已做好充分準備。回想首次見到對方，智叔的專業令他下定決心要以對方為榜樣，他認為智叔是一位非常認真的好演員、好前輩、好人：「智叔為人和藹可親，願意教導幫助新人，他的人品好好，平常跟我一起出出入入，還會跟我開玩笑。我記得當時智叔還主動要求把他的牙齒染黑，為了配合其小販角色扮相。」

戲內二人飾演跨越種族血裔的父子，而戲外，對梁珈榕而言，智叔像是一位的啟蒙老師。他表示自己在智叔身上學到不少：「在鏡頭外，他總是第一個人讓我知道，我表現得好不好，他會試著告訴我如何能演得更好，教了我很多拍戲的技巧，如身體和面部表情如何表達自己，對白的聲線等。」

▲ 小東（梁珈榕飾）因為到尹光的士多偷汽水，而被智叔在街頭教訓，導致兩父子開始產生衝突。(電影公司提供)

難忘被智叔真打

最令他印象深刻的一場戲是，他因說謊戲弄尹光，被義父廖啟智用衫架追打。梁珈榕指約一個星期後，其背部和手臂的傷痕才慢慢癒合，但他指為了追求逼真效果，智叔開拍前親自悉心指導，因不想讓他受太多皮肉之苦。「我們在綵排時，智叔跟我說『拍戲的時候，第一下我會真的打你，因為這樣，你就會有即時的感覺，你自然就會有一個好好的反應。』當下真的覺得很痛，但現在回想起來，都是一段很棒的回憶。」

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▲ 當梁珈榕得知智叔因病離世，他表示難過及惋惜，並認為智叔是一位非常認真的好演員、好前輩、好人。(電影公司提供)

當他得知智叔因病離世的消息，他表示難過及惋惜，「這感覺太不真實，他真是個好人！」經歷了兩個月的拍攝，他真正了解到製作一部電影有多難，需要奉獻多少精神和努力。當講到有否對演戲產生興趣，從而期望未來成為演員？他坦言不太確定未來會否再度演戲，現在暫時先專注於學業上，並打算畢業後繼續留在美國生活。

記者：曾嘉善

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