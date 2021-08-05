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【5000元消費券】旅遊平台KKday限時優惠　8月6日必搶$570迪士尼門票+美食券【內附連結】

休閒消費 12:40 2021/08/05

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熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

全新「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，最近正式亮相。（相片來源：KKday）

$5,000消費券剛派發，本地旅遊平台KKday推出【消費券至抵模式】，推出一系列優惠，除了各支付平台設有優惠碼之外，必搶於8月6日星期五限定，以每張$570購買原價$779的香港迪士尼樂園門票，優惠約為73折。

特價門票於8月6日12:00限時推出，經KKday購買香港迪士尼樂園1日標準成人門票，每張只需$570（原價$779），連同價值$140的樂園2合1美食餐券1張，可兌換指定套餐一份，以及雪條或爆谷。只限250個名額，每張訂單限購2張門票。

另外還有「奇妙3+1」平日團票獨家優惠，包四張適用任何年齡的1日門票或小童門票，而每張優惠門票包括2張電子購物優惠劵及1張電子優惠劵換領雪條一支，套票送FOTOMAX 迪士尼主角訂製匙扣1個。4張標準票$1,999，2大2小門票$1,828，1大3小門票$1,657。預約可按此

香港迪士尼樂園1日標準門票只需$570/張， 更包一張樂園2合1美食餐券。（相片來源：KKday）

另外利用各消費平台，亦有特別折扣碼，但不適用於以上迪士尼門票優惠。使用八達通預訂本地產品可享即時95折優惠；預訂本地酒店住宿滿$2,000，可享$125折扣。使用AlipayHK預訂本地產品滿$800，可享$50折扣優惠；預訂本地酒店住宿，可享額外94折優惠；於Alipay應用程式可領取KKday $20現金劵。利用Tap & Go預訂本地產品滿$800，享即時95折優惠。詳情可瀏覽KKday官網

記者：張頌婷

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