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【東京奧運】毀壞奧運村房間牆壁鑿窿遺下嘔吐物　澳洲運動員飛機醉酒鬧事拒戴口罩

健康 15:39 2021/08/05

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有澳洲運動員在選手村內鬧事，令房間陷入一片狼藉。

今屆東京奧運進行得如火如荼，但澳洲奧委會周二（3日）卻證實，有澳洲運動員在選手村內鬧事，令房間陷入一片狼藉，不只牆上被鑿窿、紙板床被毀，更留下嘔吐物，凌亂不堪。另外，有部分運動員返國途中，更在機上醉酒鬧事，並拒絕戴上口罩，被批評是「不可接受的行為」。

據《路透社》及澳洲《世紀報》報道，澳洲奧委會（Australian Olympic Committee）在3日透露，有澳洲選手在離開東奧選手村前破壞房間，包括牆上被鑿開一個窿、紙板床被破壞，並留下嘔吐物，房內陷入一片凌亂。

據知，涉事運動員包括橄欖球隊和划船隊選手，而澳洲代表團團長Ian Chesterman已證實事件，並表示由於運動員已為事件致歉，因此不會對個別運動員採取紀律處分。

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惟Chesterman在4日再表示，對部分運動員在日本航空（Japan Airlines , JAL）航班上鬧事的行為深表失望。

據《路透社》報道指，包含橄欖球、足球等9個運動項目的49名澳洲運動員在機上醉酒鬧事、拒戴口罩，並在在機上廁所留下嘔吐物，日本航空已向澳洲奧委會反映事件，並正進行調查中。

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責任編輯：羅嘉欣

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