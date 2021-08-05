【鄰里糾紛】男子不滿樓上噪音滋擾潑糞水報復　女鄰居喊冤：噪音不是來自我家

▲ 男子不滿樓上噪音滋擾潑糞水報復。

噪音問題隨時引發鄰里大戰，惹來鄰居之間互相報復。內地遼寧省一名男子早前因不滿樓上住戶經常發出噪音，多次對方陽台潑糞水。不過，受影響的女住戶卻喊冤，指噪音並非由她家傳出，警方調查後證實不是噪音來源，將進行詳細調查。

綜合內媒報道，遼寧省瀋陽市近日發生一宗鄰里糾紛，一名女住戶近日在家中聞達到一股奇臭的氣味，並發現陽台有不明液體，情況持續了好幾天。為了查明真相，她在露台安裝了閉路電視（CCTV）。結果發現，原來是樓下的男住戶向她家潑糞水。

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從CCTV畫面可見，住在樓下的男住戶，打開陽台窗戶，將一支長棍伸出窗外，長棍上綁著裝有糞水的膠桶，然後用力向上一潑，糞水飛濺到樓上的陽台，臭氣熏天。

女住戶回想起半年前，樓下的男主戶曾經找過她，投訴她家製造噪音。但女住戶表示，家裏只得她和丈夫兩個人住，白天都出去上班，晚上回家就累得倒頭休息，強調噪音並非從她家傳出來的。不過，樓下的男住戶根本不信，更對她恨之入骨，不但繼續潑糞水，半夜還故意發出噪音。

女住戶逼於無奈下報警，並提交CCTV錄像作為證據，警方證實聲音並非從女住戶家中發出，目前正進行詳細調查。

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責任編輯：羅嘉欣