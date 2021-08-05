【5000元消費券】當局稱系統未能支援　無意容許市民轉平台領下期消費券

▲ 當局稱系統未能支援，無意容許市民轉平台領下期消費券。(資料圖片)

第一期消費券周日（1日）已發放，惟4間電子支付營運商之一的Tap & Go一度出現網絡擠塞及扣錯錢問題。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，沒有計劃容許市民轉換支付平台領取下一期消費券。

王學玲今（5日）在電台節目表示，留意到相關系統不穩的情況，但問題近日已獲改善，希望市民再次給予營運商機會。她續指，計劃開始時不希望公眾中途轉換平台，因為市民若然因為優惠而轉平台，對平台未必公道，現時當局發放消費券的系統亦未必支援，更改平台或需要重寫程式，不確定性很大。她補充，商戶能收取信用卡，即可收取Tap&Go，部分商戶可能不了解運作，以為未能收取，會再作出跟進。

王學玲建議市民使用消費券或電子支付工具，付款前留意顯示金額及保留單據，以免出現爭拗，她強調，商戶收取消費券，不可收取手續費，不排除將違規的商戶列入黑名單，不能再接受消費券付款，並交予執法部門跟進。

食環署轄下街市的檔販在消費券計劃結果後，暫停電子平台收款，王學玲表示，計劃後不再採用電子收款是個人選擇，但讓檔販踏出第一步使用電子支付平台，可以體驗免卻找續、在銀行排隊存款等好處。

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記者：陳麗娜