【劍擊熱潮】「家朗效應」劍擊人氣度激升日接100個查詢 劍擊教練︰助冷靜思考臨場決戰

▲ 自張家朗奪得奧運花劍金獎後，令劍擊熱潮升溫，劍擊學院更試過日接100個查詢。

自從劍擊運動員張家朗奪得奧運男子花劍個人金牌後，劍擊運動一下子人氣大盛。亞洲劍擊學院行政總監吳偉燕表示，「張家朗獲獎後，試過1日收逾百個查詢，幾乎每天18小時都在覆whatsapp。」家長都想乘「劍擊熱」讓子女在暑假上堂，究竟劍擊跟其他運動有何分別？對學童的成長又有何好處，不妨由該學院的劍擊顧問連寶香現身講解一下。

昔日劍擊往往予人英式貴氣的感覺，當學員穿上白色的劍擊服，戴上灰黑的頭盔，手持長劍傲然而立的時候，帥氣自信的氣質油然而生，故此近年不少家長都愛為子女報學劍擊。亞洲劍擊學院顧問連寶香，2003年開始入選香港擊劍代表隊，2014年曾代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會擊劍比賽，也曾兩次出戰奧運花劍（2012年倫敦奧運、2016年里約奧運)，劍擊實力超然。

▲ 亞洲劍擊學院的顧問連寶香（中），正帶來一班劍擊小將練習。(攝影︰馮柏偉)

小孩練劍擊 助冷靜思考臨場決戰

連寶香於2016年的里約奧運，曾和當年年僅19歲的張家朗和22歲的江旻憓出戰個人賽。相隔5年，她現觀看張家朗在東奧的劍擊水準，表示︰「最厲害是張晉級8強後，再連追6分挫敗俄國選手，無論心理狀態、技術上都處理得好好。他沒有心急，一分一分慢慢追上，而且雙方實力差不多，甚至對方可能是略高水準的，這一點也不容易。」

▲ 劍擊學員正互相拆招，鍛練和對手間進擊的距離感。(攝影︰馮柏偉)

連寶香說張家朗個性開朗，但「對著多人或陌生的環境，就不太出聲。上屆奧運他也許不懂得處理壓力，個人會急一點。到了今屆其心理質素明顯提升，沒那麼衝動而沉著應戰。」

2010年連寶香開始教劍擊，她表示近年多了兒童學習，也許是運動的外觀較吸引。

劍擊有很多配件，可能是小朋友尤其男仔喜歡盔甲有關。劍擊算是搏擊運動，兩把劍互有碰撞，但又相對安全，這是與其他搏擊運動相異之處。小朋友學，可訓練反應，思考冷靜點，是綜合了分析能力和集中力的運動。因為對手間距離很短，臨場的決定轉數要快，勝負往往在電光火石之間。

從前劍擊重形式 現在要出奇制勝

記者在亞洲劍擊學院觀察，現場已有10多名學童在練習，先作前進步、後退步的熱身動作，有助手腳協調。10多分鐘後就到正式學習，在教練的指導下學員間互作弓步前刺的技術磨練，學藝3、4年的已練得有板有眼。

連寶香表示，劍擊學院4歲起已可招生，

但開始學，不能要小朋友在體能上、技術上要求甚麼，因為劍和面罩都他們來說都很重，專注力不能太長，主要訓練集中能力和自理能力，以及聽指令等。及後一點才教劍擊的前進步、後退步、弓步等動作，再教一些策略性的戰術。

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自初中起連寶香已學習劍擊，她表示以前的劍擊較確是classic一點，「整體規矩沒有什麼改變，但以前很重視劍擊那個形式，要很靚。可能時代不同，現在則要出奇制勝，譬如不會常規地兩人走前後退，而是多了踎下或跳起的動作，進擊的形式沒有那麼formal，相對靈活，是思考模式的改變。」

而亞洲劍擊學院的教練，本身亦是現役香港劍擊代表隊的陳卓謙(Timmy)表示，「很多小朋友初來學劍擊，是抱著玩的心態。但學了一、兩年後，就會遇到不少困難，如這個戰術是否管用，令他們多思考幾步。」

▲ 亞洲劍擊學院行政總監吳偉燕表示，自從張家朗奪得奧運男子花劍個人金牌，家長的查詢大增。(攝影︰馮柏偉)

初學以花劍為基礎

劍擊其實分為花劍、佩劍和重劍3種，打法亦略有不同︰花劍上半身有金屬衣，有效攻擊範圍為軀幹部份，手與腳是不計分的無效位置，運動員在比賽中只能刺，不能劈打，並且在對戰時要以採取的進攻權得分，而被動一方也能靠防守得分。佩劍則是刺中腰以上就有分，除了刺，劈也可計分，也有進攻權得分制。重劍則是全身白色的比賽服，進攻權不算入得分內，只要刺中對手就有分，如雙方一齊刺中雙方都有分，當中江旻憓正是女子重劍的運動員。

▲ 10歲的梁殷僑學了劍擊4年多，說學了後反應和思考能力都進步不少。(攝影︰馮柏偉)

連寶香表示，小朋友學劍擊會以花劍為基礎，「學至4至5年班，會視乎條件再提升技術，看哪種劍法最適合小朋友，當然最終決定可能在家長上，但他們多數聽教練意見。」

學習劍擊，連寶香表示這運動的動作不算多，「主要是進攻和防守，進攻一方要想如何避開對方的防守來刺他。如花劍它的目標太細， 那個距離要掌握得好好， 要培養那份『距離感』，大步與細步間要懂得拿捏分寸，想要如何入到那距離刺中對手？乍看時劍擊的動作像差不多，但許多細微的動作很難表達出來。」張家朗磨劍十年奪金而升格為「劍神」，絕對是苦練而成的戰果。

記者︰馮柏偉