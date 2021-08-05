【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　42歲男警被控准保釋9月再訊

▲ 案件押後至9月9日再訊。（資料圖片）

早前網上流傳1段影片，1名男子涉在家中虐打其5歲兒子，事隔1年半，1名41歲男警被控1項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪，案件今（5日）在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月9日再訊，待辯方給予被告法律意見，被告准保釋候訊。

被告為42歲曾姓男子，報稱警員，現已停職，被控1項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪。控罪指他於2020年1月13日，在海怡半島某單位作為超過16歲而對5歲的男童X，負有管養及照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致他受到不必要的健康損害。

案件今提堂，辯方指剛收妥文件，需時給予被告法律意見，故申請押後案件。裁判官將案件押後至9月9日再訊，被告准以1,000元保釋候訊。

據了解，受害男童為被告兒子，被告現已搬離涉案單位。

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記者：林欣樂