【自閉症】中大研究指自閉症兒童腸道微生態發展遲緩　冀以糞便細菌及早識別患者

▲ 中大醫學院發現，自閉症兒童的腸道微生態發展較同齡兒童遲緩。（陳國峰攝）

自閉症的兒童患者除了在語言及行為上異於常人外，原來在腸道微生態上亦與一般兒童有明顯差異。中大醫學院一項研究發現，自閉症兒童的糞便樣本中帶有5種罕見的細菌，其中梭菌會產生毒素，損害中樞神經系統；另發現自閉症兒童的腸道微生態發展較同齡兒童遲緩。團隊期望未來可以以糞便細菌檢測作為識別自閉症兒童的工具，令患者可以及早得到治療。

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自閉症是一種先天性發展障礙，本港的自閉症患者有逾7萬人，他們在社交溝通、語言及行為三方面都有不同程度的障礙。中大醫學院自2018年起收集約128名3至6歲華人兒童的糞便樣本，當中有一半人為自閉症患者，結果發現自閉症兒童的腸道微生態與一般兒童有明顯差異。

團隊在對比患自閉症和一般兒童的糞便細菌基因，發現自閉症兒童腸道內與神經遞質活動有關的細菌明顯較少，卻有5種較罕見的腸道細菌，鑑別自閉症兒童的靈敏度可達8成。5種細菌中包括梭菌，其會產生毒素，損害中樞神經系統；另發現自閉症兒童的腸道微生態與同齡兒童比較，發育明顯落後，以6歲的自閉症患者腸道微生態情況來看，其腸道發展有如一名1至2歲的小孩。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮解釋，腸道中內有數百萬億個微生物，其會產生化學物質影響大腦的運作，而腸道微生態失衡亦會導致不同神經系統問題。他期望未來可以透過以糞便細菌檢測，作為預測或診斷自閉症的輔助工具。

中大醫學院兒科學系名譽臨床副教授陳鳳英則指出，自閉症是一種腦部發展障礙，多數兒童在12至18個月大時會出現自閉症症狀，惟大多數自閉症兒童直到3歲才被確診。她說，現時的診斷方法是透過定時評估幼兒發展範疇，以及其社交語言發展進行臨床評估，不過由於每名患者的情況不一，由出現表徵至轉介、確診以及接受治療過程需時且漫長，如家長可愈早發現小朋友有自閉症，就可以及早介入，達至更好的治療效果。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，以往曾有研究發現，將一般兒童的腸道微生物移植至自閉症兒童身上，在治療完成的兩年後，其自閉症症狀包括與家人或同儕的社交互動、重複的行為等情況都得以改善。她對此結果感到十分興奮，因有機會可以透過調節腸生態幫助小朋友，惟強調惟仍需要更多大型臨床研究證實有關方法是安全而有效。

黃秀娟又指，如果市民期望進行有關檢測，應先與專科醫生了解小朋友是否合適進行，合適者可在家中收集糞便樣本，放在收集瓶後寄至中大實驗室進行化驗即可。她又說，團隊正進行一個大型研究，招募10萬名媽媽及小朋友，以分析小朋友在出生後的糞便有沒有該5種罕見的細菌，以預測他們患上自閉症的風險。

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記者：郭詩詩