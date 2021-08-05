  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《Life is Art盛夏藝術祭》銷情熱烈　林嘉欣李佳芯揭秘舞台背後

娛樂 11:00 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

李佳芯在《Bad Acting Xtra》分享舞台背後。

MOViE MOViE主辦《Life is Art盛夏藝術祭》今年載譽歸來，並破天荒與香港小交響樂團合作，展現戲院、電視、線上平台、社區放映以及工作坊等多元文化活動。

開幕電影為《香港小交響樂團BACK ON STAGE III: DESTINY》世界首映，香港小交響樂團三度將音樂會帶到大銀幕，以音樂奏響命運；閉幕電影則為《ALL-STAR TINY GALAXY @ WONTONMEEN》之世界首映，在深水埗的小旅館「Wontonmeen」裡，泛起一個跨越時空的音樂小宇宙；還有香港小交響樂團親密無間之室樂精選《VIVE LA MUSIQUE!》。

《香港小交響樂團BACK ON STAGE III: DESTINY》

香港首映並有記錄《星際任務》配樂大師Max Richter長達八小時的睡眠者之歌《SLEEP》演奏會《李希特：夢賞音樂》（MAX RICHTER'S SLEEP）；《梵高帶你油麥田》導演新作《梵高的向日葵》（EXHIBITION ON SCREEN: SUNFLOWERS）。

另有當代最重要在世藝術家之一《肥嘟嘟藝術大師：博特羅》（BOTERO）；紀錄三個以科技之商貿平台不同形式努力推動回收減廢時裝的本地製作《綠在時尚》（REFASHIONED）；全球最好的地標音樂廳之一，歷時八年的建築實錄《德國易北愛樂廳：知築常樂》（THE ELBPHILHARMONIE - HAMBURG'S NEW LANDMARK）。

《梵高的向日葵》

其他精選並有《Aalto建築情書》（AALTO）；《街拍教母瑪莎與塗鴉》（MARTHA: A PICTURE STORY）； 《羅密歐與茱麗葉 (National Theatre)》（ROMEO & JULIET (National Theatre)）。

甄詠蓓帶領星級學員林嘉欣、唐詩詠等分享。

另外，甄詠蓓帶領星級學員林嘉欣、東方昇、李佳芯、田蕊妮等之《Bad Acting》加料特別版《Bad Acting Xtra》就揭秘舞台背後的血與汗。

MOViE MOViE總經理蔡靄兒（Joycelyn Choi）表示：「這些電影不只是音樂會，還紀錄了香港以及世界在新冠肆虐期間的光景與心情。日出之前，讓我們毋懼黑夜，心存盼望以繁星作伴。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【發哥做博士】周潤發將獲浸大頒授榮譽人文博士　表揚發哥專業成就
11:45 2021/08/04
【發哥做博士】周潤發將獲浸大頒授榮譽人文博士　表揚發哥專業成就
【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》
11:36 2021/08/03
【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》
【自殺特攻】小丑女集結惡人救世　MARVEL《銀河守護隊》導演過檔執導　
14:38 2021/08/04
【自殺特攻】小丑女集結惡人救世　MARVEL《銀河守護隊》導演過檔執導　

你可能感興趣

【發哥做博士】周潤發將獲浸大頒授榮譽人文博士　表揚發哥專業成就
11:45 2021/08/04
【發哥做博士】周潤發將獲浸大頒授榮譽人文博士　表揚發哥專業成就
【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》
11:36 2021/08/03
【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》
【自殺特攻】小丑女集結惡人救世　MARVEL《銀河守護隊》導演過檔執導　
14:38 2021/08/04
【自殺特攻】小丑女集結惡人救世　MARVEL《銀河守護隊》導演過檔執導　
電影 文娛藝術 唐詩詠 田蕊妮 林嘉欣 音樂會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】