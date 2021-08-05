《Life is Art盛夏藝術祭》銷情熱烈　林嘉欣李佳芯揭秘舞台背後

▲ 李佳芯在《Bad Acting Xtra》分享舞台背後。

MOViE MOViE主辦《Life is Art盛夏藝術祭》今年載譽歸來，並破天荒與香港小交響樂團合作，展現戲院、電視、線上平台、社區放映以及工作坊等多元文化活動。

開幕電影為《香港小交響樂團BACK ON STAGE III: DESTINY》世界首映，香港小交響樂團三度將音樂會帶到大銀幕，以音樂奏響命運；閉幕電影則為《ALL-STAR TINY GALAXY @ WONTONMEEN》之世界首映，在深水埗的小旅館「Wontonmeen」裡，泛起一個跨越時空的音樂小宇宙；還有香港小交響樂團親密無間之室樂精選《VIVE LA MUSIQUE!》。

▲ 《香港小交響樂團BACK ON STAGE III: DESTINY》

香港首映並有記錄《星際任務》配樂大師Max Richter長達八小時的睡眠者之歌《SLEEP》演奏會《李希特：夢賞音樂》（MAX RICHTER'S SLEEP）；《梵高帶你油麥田》導演新作《梵高的向日葵》（EXHIBITION ON SCREEN: SUNFLOWERS）。

另有當代最重要在世藝術家之一《肥嘟嘟藝術大師：博特羅》（BOTERO）；紀錄三個以科技之商貿平台不同形式努力推動回收減廢時裝的本地製作《綠在時尚》（REFASHIONED）；全球最好的地標音樂廳之一，歷時八年的建築實錄《德國易北愛樂廳：知築常樂》（THE ELBPHILHARMONIE - HAMBURG'S NEW LANDMARK）。

▲ 《梵高的向日葵》

其他精選並有《Aalto建築情書》（AALTO）；《街拍教母瑪莎與塗鴉》（MARTHA: A PICTURE STORY）； 《羅密歐與茱麗葉 (National Theatre)》（ROMEO & JULIET (National Theatre)）。

▲ 甄詠蓓帶領星級學員林嘉欣、唐詩詠等分享。

另外，甄詠蓓帶領星級學員林嘉欣、東方昇、李佳芯、田蕊妮等之《Bad Acting》加料特別版《Bad Acting Xtra》就揭秘舞台背後的血與汗。

MOViE MOViE總經理蔡靄兒（Joycelyn Choi）表示：「這些電影不只是音樂會，還紀錄了香港以及世界在新冠肆虐期間的光景與心情。日出之前，讓我們毋懼黑夜，心存盼望以繁星作伴。」