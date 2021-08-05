【港隊賽果】林鄭賀港隊乒乓女團奧運摘銅　讚教練李靜帶領取得成功

▲ 林鄭向得獎運動員致賀。（新聞處圖片）

東京奧運乒乓女子團體賽今早（5日）進入銅牌戰，港隊以總盤數3-1反勝德國隊，隊員杜凱琹、蘇慧音、李皓晴和朱成竹勇奪銅牌。行政長官林鄭月娥致賀。

林鄭月娥表示，香港乒乓球女子團體成員在比賽中表現的堅毅和拼勁，令人動容；她們經歷了多場比賽的高低起跌，但一直保持團結，全情投入團體賽事，值得我們敬佩。

她續稱，女團在雅典奧運男子雙打項目銀牌得主之一李靜教練的帶領下取得成功，體現香港運動員薪火相傳，可喜可賀。今屆奧運會賽事已進入最後階段，她祝願香港運動員在餘下賽事續創佳績，為港爭光。

民政事務局局長徐英偉說，她們在賽事的出色表現，是多年來努力不懈的成果。她們鍥而不捨、追求卓越的精神值得大家學習和表揚，也引以為傲。

行會非官守議員召集人陳智思表示，憑藉她們堅毅不屈的鬥志，香港隊的成員在今屆賽事中即使經歷了不少高低起伏，在今場比賽仍然保持拼勁，並且發揮了出色的團隊精神和精湛的表現。

這是香港奧運代表隊今屆賽事取得的第4面獎牌；亦是繼2004年雅典奧運會後，再次於奧運會乒乓項目奪得獎牌。

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責任編輯：吳卓峰