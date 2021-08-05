  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【妨礙司法公正】父涉性侵脫罪涉夥4家人令女兒改口供　5名被告不作供明早結案陳詞

社會 12:53 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

案件押後至明早，由控方進行結案陳詞。（資料圖片）

父親於2017年涉性侵13歲女兒被控，早前於高等法院審訊期間女童供稱是編造，涉案父親最終脫罪，警方事後拘捕女童父母、祖父母及叔父，5人被控串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（5日）於高等法院續審。控方舉證完畢，5名被告不出庭作供及不傳召任何證人，案件押後至明早（6日），由控方進行結案陳詞。

5名涉案被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X父母另同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

 

相關文章

【港隊賽果】林鄭賀港隊乒乓女團奧運摘銅　讚教練李靜帶領取得成功
今日 12:50
【港隊賽果】林鄭賀港隊乒乓女團奧運摘銅　讚教練李靜帶領取得成功
【自閉症】中大研究指自閉症兒童腸道微生態發展遲緩　冀以糞便細菌及早識別患者
今日 12:47
【自閉症】中大研究指自閉症兒童腸道微生態發展遲緩　冀以糞便細菌及早識別患者
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　42歲男警被控准保釋9月再訊
今日 12:41
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　42歲男警被控准保釋9月再訊

你可能感興趣

【港隊賽果】林鄭賀港隊乒乓女團奧運摘銅　讚教練李靜帶領取得成功
今日 12:50
【港隊賽果】林鄭賀港隊乒乓女團奧運摘銅　讚教練李靜帶領取得成功
【自閉症】中大研究指自閉症兒童腸道微生態發展遲緩　冀以糞便細菌及早識別患者
今日 12:47
【自閉症】中大研究指自閉症兒童腸道微生態發展遲緩　冀以糞便細菌及早識別患者
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　42歲男警被控准保釋9月再訊
今日 12:41
【涉襲擊兒子】涉家中虐打5歲兒子　42歲男警被控准保釋9月再訊
經濟 新冠肺炎疫情 東京

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】