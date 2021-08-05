【妨礙司法公正】父涉性侵脫罪涉夥4家人令女兒改口供　5名被告不作供明早結案陳詞

▲ 案件押後至明早，由控方進行結案陳詞。（資料圖片）

父親於2017年涉性侵13歲女兒被控，早前於高等法院審訊期間女童供稱是編造，涉案父親最終脫罪，警方事後拘捕女童父母、祖父母及叔父，5人被控串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（5日）於高等法院續審。控方舉證完畢，5名被告不出庭作供及不傳召任何證人，案件押後至明早（6日），由控方進行結案陳詞。

5名涉案被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。

X父母另同被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，控罪指兩人於2018年10月20日，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即致使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

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記者：林育慧