【東京奧運】空手道女將劉慕裳今晚競逐銅牌　《東張西望》讓路《開心速遞》延後播

▲ 香港空手道代表劉慕裳出戰今屆奧運「女子個人形」比賽。（影片截圖）

香港空手道女將劉慕裳今早出戰「女子個人形」比賽順利躋身排名賽後，以小組名次躋身銅牌戰，將於今（8月5日）晚6時半與土耳其選手保珊對戰，有望為香港爭添多一面獎牌。

TVB宣布翡翠台今天（8月5日）晚上《2020東京奧運 黃金戰報》將提前於晚上7時播映，原來的《東張西望》節目將暫停一晚，而《愛．回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。