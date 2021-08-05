【東京奧運】空手道女將劉慕裳今晚競逐銅牌 《東張西望》讓路《開心速遞》延後播 娛樂 12:59 2021/08/05 分享： 熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 香港空手道代表劉慕裳出戰今屆奧運「女子個人形」比賽。（影片截圖） 香港空手道女將劉慕裳今早出戰「女子個人形」比賽順利躋身排名賽後，以小組名次躋身銅牌戰，將於今（8月5日）晚6時半與土耳其選手保珊對戰，有望為香港爭添多一面獎牌。 TVB宣布翡翠台今天（8月5日）晚上《2020東京奧運 黃金戰報》將提前於晚上7時播映，原來的《東張西望》節目將暫停一晚，而《愛．回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件 吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件 今日 12:12 【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件 吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件 【東京奧運】牛下女車神會考11分不斷進修 李慧詩熱愛上學盼出自傳圓寫作夢 14:37 2021/08/04 【東京奧運】牛下女車神會考11分不斷進修 李慧詩熱愛上學盼出自傳圓寫作夢 【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽 謝影雪接受挑機：用右手又點話 17:52 2021/08/04 【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽 謝影雪接受挑機：用右手又點話 你可能感興趣 【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件 吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件 今日 12:12 【香港劍神】花劍隊開live提陳約臨事件 吳諾弘爆單身張家朗擇偶條件 【東京奧運】牛下女車神會考11分不斷進修 李慧詩熱愛上學盼出自傳圓寫作夢 14:37 2021/08/04 【東京奧運】牛下女車神會考11分不斷進修 李慧詩熱愛上學盼出自傳圓寫作夢 【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽 謝影雪接受挑機：用右手又點話 17:52 2021/08/04 【東京奧運】網民提議跟MIRROR友賽 謝影雪接受挑機：用右手又點話 劉慕裳 空手道 奧運會 東京 東張西望 開心速遞 綜藝節目 電視劇 TVB