【愉快學習】兒子從未補習跳入Band1英中 媽媽無悔轉校：全靠學校培養閱讀習慣

▲ 麗賢媽媽為兒子轉校，令兒子在愉快學習中成長。（受訪者提供）

子女考取好成績，除了自身的努力，也離不開父母及師長的培養。麗賢的兒子銘陶是「有時限學校」——基督教宣道會宣基小學（坪石）首屆畢業生，獲派九龍城區Band1英中——華英中學。從未上過補習班的兒子，從Happy school跳入熱門英中，麗賢歸功於學校的教導，她稱「學校有時限、空間有限，但資源無限」。

6年前小一派位，銘陶如願獲派第一志願，入讀黃大仙區一間熱門小學。雖然學校離家很近，但因校車的安排，銘陶每天早上6點多便要出門上學，直至下午4點多才回到家，麗賢媽媽直言「太累了！」直至有一天，她到宣基（坪石）出席禮拜，因為牧師一句說話，她深入了解學校，她形容學校給她的印象是「開心、輕鬆！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

令她下定決心轉校的是，銘陶在原校讀了一個學期，但她從來沒有見過校長，宣基（坪石）的區詠恩校長卻令她留下深刻的印象，

校長強調她有一個夢，就是好好去愛每個孩子！

從熱門小學轉到有時限學校，她仍然記得到校務處辦理轉校手續時，校務處職員驚訝地說「呢間學校只辦9年，9年後就殺校」。談到當初的選擇，麗賢媽媽只是強調，「她最關心的是校長是否愛孩子，老師會不會愛孩子！」

從不後悔選擇SK2

因了解而轉校，麗賢媽媽毫不後悔，進入宣基（坪石）後，她收穫的是滿滿的感動。令她感動的是，即使颳風下雨，區校長每天都站在學校門口，笑意盈盈地迎接每個學生；令她感動得是，學校接受每個孩子都是獨特的，每個老師都用心地去教好每個學生；令她感動的是，雖然中途不少同學轉校離開，留下的家長互相支持，與學校齊心為孩子走多一步。

「我們讀得很開心！」這句是麗賢媽媽在訪問過程中說得最多的說話，她欣賞學校在小一及小二時不設考試，沒有卷面分數，也沒有名次，取而代之是進展性評估，及評估上不同的評語，讓學生在初小階段能夠輕鬆地適應。她欣賞學校鼓勵閱讀，銘陶每天回到學校便在禮堂跟同學閱讀書本，學校更安排「怪獸叔叔」經常來學校講故事，

我最感謝學校，令銘陶不知不覺間愛上閱讀！

她最欣賞的是，學校以家為概念，並設有家爸爸及家媽媽，既方便老師照顧學生，也令兒子在高年級時充當哥哥姐姐去照顧低年級的同學，培養領導能力。

▲ （柯雅珺攝）

升上高小後，爸爸媽媽最著緊升中，雖然學校沒有歷屆升中成績參考，但學校的安排再次令她感動不已。她指，今年升中雖然受疫情影響，但老師都盡力去協助家長處理升中問題，

班主任花了4晚時間，跟我研究填表！

問到銘陶的學習心得，麗賢媽媽坦言，兒子從未上過補習班，自己也不是「虎媽」，但指學校多年來培養的閱讀習慣有很大幫助，以評估代表考試也讓老師了解每個學生學習進度，而且學校也盡力去讓每個學生去嘗試不同的興趣，參加不同的比賽，從中學會輸贏。

雖然去參加比賽沒有拎過獎牌回來，但讓兒子學到努力，學會輸贏。

學校在3年後將「殺校」，她相信兒子以後雖然沒有母校，但全部在回憶裏。

同場加映【湊得輕鬆啲】不停批評會傷子女自信 曾鈺成：你視孩子是天才他便是天才

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

記者：鄺嫻