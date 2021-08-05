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【乒乓球摘銅】李靜賽後再爆連串金句　寄語運動員「付諸行動最實際」

社會 13:08 2021/08/05

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教練李靜表示，心情比自己2004年奪牌時更興奮！

東京奧運乒乓球團體賽今早（5日）進行銅牌戰，香港女子隊硬撼上屆銀牌得主的德國隊，終以場數3:1反勝，取得港隊奧運史上首面女子乒乓球獎牌。

女子隊教練李靜表示，比自己2004年奪牌時更興奮，形容今次佳績「盡在不言中」，感謝中國隊早前與港隊一起訓練才有今天的成績，亦要多謝乒總、體院，

最緊要係多謝我自己，因為我付出更加多。

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李靜又指，今場第3場單打杜凱琹對蘇亞互有勝負，但今仗狀態較佔上風，又稱讚蘇慧音一人獨取兩場，為今次團體奪得銅牌打下基礎。對於今次港隊變陣成功，李靜回應指，

作用是奇兵出奇蹟。

他又感謝全港市民的支持，會繼續努力，又指今次奧運交出令人滿意的答覆，希望未來再接再厲取得更多獎牌。對於今次以「全土炮」奪牌有何意義，李靜稱：

希望更多人選擇去投入體育，因為整個香港體育氣氛變好，政府支持亦加大，無論是資金或教育方面，都給予運動員很多的支持和信心，作為教練很驕傲能夠為香港爭光。

李靜在2004年奧運夥拍高禮澤奪得男雙銀牌，事隔15年則以教練身份領軍取得銅牌。問及自己是否做到傳承的作用，李靜說：

結果話畀你聽，有沒有傳承。當然獎牌多多益善，但我心中其實有3塊，因為團體是3個人。所有嘢唔係只係諗，係要付出，付諸行動先係最實際。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：陳子謙

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