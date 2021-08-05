【披露調查】涉披露廉署調查細節　籃總執委副主席梁鏡瑩判服務令160小時

▲ 涉披露廉署調查細節，籃總執委副主席梁鏡瑩判服務令160小時。（資料圖片）

香港籃球總會執行委員會副主席梁鏡瑩，被指向兩名委員披露廉署正調查的1宗貪污案細節及受調查人的身分，違反《防止賄賂條例》，早前承認1項披露受調查人身分及調查細節罪，今（5日）於東區裁判法院被判160小時社會服務令。

67歲被告梁鏡瑩，被控1項披露受調查人身分及調查細節罪。控罪指，梁鏡瑩於2020年6月29日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，而向陳潁銓及陳振飛披露該項調查的受調查人身份及調查細節。

被告早前承認控罪，案件押後以索取背景及社會服務令報告。被告表示願意做社會服務令，裁判官接納報告建議判160小時社會服務令。

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記者：林欣樂